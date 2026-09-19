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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Várkonyi Andreának is üzent Magyar Péter

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ELŐZMÉNYEK

Újra a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncesszió megszüntetése volt a téma.

„Mészáros Lőrincék máris jogászokkal fenyegetőznek, miután tegnap bejelentettük, hogy az állam nem fogja továbbvinni az előző hatalom által nekik kijátszott, felfoghatatlan méretű 23 ezer milliárd forintos mutyit. Szerintem Orbán Viktor strómanja rosszul méri fel a helyzetet, miközben a pénzünkön vett francia pezsgőt leöblíti egy dobozos kávéval” – üzente a Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök Mészáros Lőrincnek.

Az üzenetben Magyar Péter érzékelteti, hogy, mint fogalmaz, „Orbánék a magyar és az uniós jogszabályokat megszegve, mekkora mennyiségű közpénzt akartak maguknak átjátszani csak ezzel az egy ügylettel.” Mint a kormányfő írja, 23 ezer milliárd forintból ha minden nap 1 millió forintot költene, akkor 63 ezer évig tartana ki a pénz. 23 ezermilliárd forintból körülbelül 3,2 millió honfitársunk tudna alsókategóriás autót venni. 80 millió forintos lakásból 287 500 darabot lehetne venni ennyi pénzből.

Magyar Péter szerint „Orbán Viktor strómanjának vagyona a 23 ezer milliárdos közpénzrablás nélkül is meghaladja jelenleg az 1700 milliárd forintot. Ha Várkonyi Andreával kicsit visszafogná magát, és „szerényen” havonta csak 10 millió forintot költenének, akkor ez az összeg 14 575 évig lenne elég” – írja, majd kéréssel is fordult Várkonyi Andrea felé...

Az üzenet előzménye, hogy egy 23 ezer milliárd forintos szerződés sorsa a tét: a Tisza-kormány elszánta magát, hogy véget vet az Orbán-kormány által 2057-ig, vagyis 2022-ben 35 évre megkötött autópálya-koncesszori szerződésnek. A Magyar Közlönyben már meg is jelent kormányhatározat szerint feltűnően értékaránytalan és jogilag súlyosan aggályos a koncessziós szerződés és annak módosítása, ezért (az autópálya-üzemeltetés és a már megkezdett fejlesztési feladatok folyamatosságának fenntartása mellett) Vitézy Dávidnak tárgyalnia kell a koncesszorokkal, és ha ez sikertelen, javaslatot kell tennie a koncessziós szerződés megszüntetésére.

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Kezdőlap    Belföld    Várkonyi Andreának is üzent Magyar Péter

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A kormányhatározat szerint feltűnően értékaránytalan és jogilag súlyosan aggályos a koncessziós szerződés és annak módosítása, ezért Vitézy Dávidnak tárgyalnia kell a koncesszorokkal, és ha ez sikertelen, javaslatot kell tennie a koncessziós szerződés megszüntetésére.
 

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