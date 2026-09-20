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Nyitókép: Freund Bianka / Zengő Kilátó, Facebook

Végveszélyben a magyar erdő

Infostart / MTI

A Mecsek egyes idős bükköseiben a vártnál előbb és nagyobb mértékben romlik a fák állapota az évről évre előforduló víz- és hőstresszes időszakok miatt – közölte a Mecsekerdő Zrt.

A változatos földrajzi adottságú Baranya megyében, túlnyomórészt őshonos fafajokból álló erdőtársulásokat kezelő, 55 ezer hektáron gazdálkodó vállalat közleményében azt írták: a változás különösen feltűnő egy 315 hektáros erdőtömb déli–délnyugati kitettségű, meredek és köves hegyoldalain. Ezen a területen az erős besugárzásnak kitett állományokat a gyakoribb aszályok, a magas hőmérséklet és a fokozódó párologtatási kényszer együttesen terheli – írták a közleményben, amelyben felidézték, hogy a vállalat egy 2015-ben megkezdett monitoring keretében évről évre követi egy érintett erdőrészlet faállományának változását.

Az egyik legnagyobb bükk egy mintegy százéves, 33 méter magas, közel 80 centiméter törzsátmérőjű fa például bő tíz éve még egészségesnek látszott, később azonban gombák jelentek meg rajta, 2019-ben pedig már egyetlen élő hajtása sem maradt. Bár egy-egy idős fa pusztulása az erdő természetes változásának része, figyelmeztető jel, ha a hanyatlás már nem elszórtan jelentkezik, hanem egyre több fát érint, és a zárt lombkorona folytonosságát is veszélyezteti. A mecseki bükkösök egyes részein ma már ennek a jelei láthatók – hívták fel a figyelmet.

A vizsgált bükkös egyedei elsősorban a víz- és hőstressz miatt váltak sérülékennyé, ugyanis legyengült állapotban a károsítókkal és kórokozókkal szemben is kevésbé képesek védekezni fák.

A leromlás jelei elsősorban leginkább a magas elegyarányban jelen lévő bükköt érinti, de más fafajokon is megfigyelhető a folyamat – emelték ki

A téma kapcsán bővebb tájékoztatás olvasható a www.mecsekerdo.hu címen, ahonnan a bükkpusztulásról elérhető az a kisfilm is, amelyben egy erdőgondnok a helyszínen mutatja be a bükkösök állapotváltozását és az alkalmazkodást szolgáló erdészeti munka irányát.

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