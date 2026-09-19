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Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója előadást tart az intézet Covid-tanulságok? című konferenciáján a Kertész Imre Intézetben 2024. április 24-én.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Schmitt Máriának újabb kérdése van a Terror Házával kapcsolatban

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A kérdés címzettje ismét Tarr Zoltán kultuszminiszter.

A menesztett főigazgató Schmidt Mária szombat reggel megint posztolt a Terror Háza ügyében, kérdést intézve Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, ezúttal a jövő héten újranyíló intézmény ingyenességével van problémája.

Szerinte nem világos, mi indokolja, hogy a múzeumba egy ideig térítésmentesen lehessen belépni. Felvetette, talán azért, mert nem sikerült a NAV-hoz bekötni a pénztárgépeket.

Ismert, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én megszüntette Schmidt Mária megbízatását a Terror Háza Múzeum főigazgatói posztján, és az intézményt átmenetileg bezáratta, igaz, az a napokban újra kinyit, mindössze hat nap szünet után.

Tarr szerint a múzeum kiállításának szakmai felülvizsgálatára, valamint a működéshez kapcsolódó jogok tisztázására van szükség.

Schmidt Mária szerint a felmentéséről nem kapott indoklást, és állítása szerint a döntésről a közösségi médiából értesült.

Október 23-án a Fidesz a Terror Háza előtt emlékezik majd meg azok után, hogy most vasárnapra Bayer Zsolt ide tüntetést hirdetett meg.

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Kezdőlap    Belföld    Schmitt Máriának újabb kérdése van a Terror Házával kapcsolatban

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