Több kilogrammnyi kokainnal kaphattak el egy budapesti férfit

Több mint három kilogramm – feltehetően – kokaint találtak egy férfinál, aki egy II. kerületi lakásban kereskedett a droggal – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy a telefontanús hívások alapján figyeltek fel a férfira, majd a járőrök a Gábor Áron utcában ellenőrizték az autóját.

Kiderült, hogy korábban már többször került összetűzésbe a hatóságokkal, és több mint másfél éve körözték is. Emellett az is kiderült róla, hogy jogosítványa sincs, mert azt már korábban bevonták – tették hozzá.

Miután előállították, a vele szemben alkalmazott gyorsteszt kokainra pozitív értéket mutatott, ruházatából pedig több, a nevére kiállított okmány is előkerült, amelyek hamisítványok lehetnek.

A II. kerületi nyomozók ezután átkutatták a férfi budapesti tartózkodási helyét, ahol közel 3,2 kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. A kisebb-nagyobb „pakkok” közül egy közel 800 grammos tömböt már szakértő is megvizsgált, abból kokaint mutatott ki.

A férfit kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt – áll a közleményben.