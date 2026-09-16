Az éves költségvetést is meghaladó támogatás érkezik tíz baranyai faluba

A Szent István-program tíz mintatérségben indul el, ezekben az egy főre jutó átlagos jövedelem 36,7 százalékkal marad el az országos átlagtól. A térségenként egymilliárd forintos támogatási keretből a többi között utak, rendelők, bölcsődék, óvodák és közösségi terek fejlesztésére, vízmegtartó rendszerek kialakítására, a közvilágítás korszerűsítésére, buszmegállók létesítésére, felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésére, közlekedésbiztonsági beruházásokra, megújulóenergia-termelési projektekre, valamint új munkahelyek létrehozására nyílhat lehetőség.

Kedvező tapasztalatok esetén 2027-től a fejlesztési modellt országossá terjesztenék, és a program a teljes körű szakaszában 2174 vidéki települést, körülbelül 1 millió 850 ezer magyar embert segítenének közvetlenül annak révén.

Bizakodó polgármesterek

Baranya megyében az érintett térségben Babarcszőlős, Bosta, Csarnóta, Diósviszló, Garé, Kisdér, Ócsárd, Regenye, Szava és Szőke települések érintettek, így számíthatnak fejlesztésekre.

A Harkány vidéke baranyai mintatérség településeiben közös, hogy két jól körülhatárolható gazdasági térség – a pécsi és a siklósi-villányi-harkányi – között fekszenek, továbbá hogy a lakosságmegtartás, vonzás és a település elérhetősége közösségi közlekedéssel kihívásokat jelent.

Az MTI-nek nyilatkozó vezetők mindegyike lelkesen szólt a programról, és nagy lehetőségként tekintett arra, ellenére annak, hogy egyelőre még nincsenek információik a feltételekről, a konkrét támogatható elképzelésekről, a megvalósítás határidejéről, illetve arról, hogy pontosan mekkora összeg juthat az egyes célokra. Közös bennük az is, hogy fontosnak tartják a folyamatos egyeztetéseket,

elsősorban a közösséget, az elzártság csökkentését, a turizmus megerősítését, a települések jobb életminőségét szolgáló fejlesztéseket tartanak kívánatosnak.

A Pécsi járásban fekvő Ócsárd független polgármestere, Keserü Zoltán arról tájékoztatott, hogy az érintett tíz település polgármestere már össze is ült Kapronczai Balázs, a Tisza térségi országgyűlési képviselő kezdeményezésére.

Lekerülni a legszegényebb falvak listájáról

A faluba várhatóan nagyobb mértékű támogatás érkezik, mint a település éves költségvetése, ezért látványos fejlődést vár a saját és a többi községben is. Ócsárdon a lakosságszám növelése érdekében mindenképpen szükség lenne új, lehetőleg összközműves építési telkek kialakítására, a faluközpont megújítására, illetve egy önkormányzati bolt megnyitására.

Regenye független polgármestere, Dudás Katalin azt mondta: a lakosság bevonásával tervezik meg azokat a fejlesztéseiket, amelyekkel lekerülhetnek a legszegényebb falvak listájáról, és beindítható a falu fejlődése. Ilyenek lehetnek éppúgy kisebb turisztikai fejlesztések, mint a falu elzártságát csökkentő intézkedések, azonban a pontos tervezés csak a kiírás részletei után történhet.

A Siklósi járáshoz tartozó, kevesebb mint száz lakost számláló Babarcszőlős független polgármestere a település életminőségét hosszú távon javító beruházás, fejlesztés, intézkedés meghozatalát várja a programtól. Vlasitsné Végh Anikó közölte: faluja számára a legfontosabb, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a helyi igényekhez igazítva hasznosan fordíthassák a közösség javára egy erősödő együttműködés eredményeként. Olyan közös programok és fejlesztések is szóba jöhetnek a másik kilenc faluval, amelyek több település lakosait is szolgálják, például közösségi, kulturális vagy szolgáltatási téren.

A Regenye melletti Szőke független vezetője, Maráczi Tamás szerint szerencsés lenne olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyre más magyar és uniós támogatások nem nyújthatnak forrást, de a falu jövőjét illetően kulcsfontosságúak. A polgármester abban is bízik, hogy a tíz falu rendszeresen egyeztet, így számos olyan eredménye lesz a programnak, amely egyszerre több települést is szolgál majd.

A mintatérség névadó városának vezetője is örömmel értesült a vidék fejlődését szolgáló programról. A térségi megközelítés teljes mértékben egybeesik Harkány eddigi törekvéseivel – nyilatkozta Baksai Endre Tamás Fidesz-KDNP-s polgármester. Felhívta a figyelmet arra, hogy Harkány – mint a térség kiemelt gyógyhelye és nemzetközileg is jegyzett turisztikai központja – eddig is a szoros partnerségben hitt. Hozzátette: számos konkrét tervvel rendelkeznek, amelyekhez fejlesztési forrásokra számítanak.