Az AI árnyékos oldala: emiatt tűnhetnek el az olcsóbb telefonok

Brutális mértékben felhajtotta a memória- és tárhelyárakat a mesterséges intelligencia, a technológia működtetése ugyanis óriási erőforrásokat igényel – emiatt óriási ezekre a kereslet, az eszközök legnagyobb részét az AI-t működtető cégek veszik meg, ez pedig felhajtja a mobilok számára is kritikus komponensek árát – írja az 9to5Google cikke nyomán a hvg.hu.

Az Apple már végrehajtott egy, szinte minden terméket érintő áremelést, ám valószínűleg ez még nem a történet vége, ugyanis ősszel az iPhone-ok is sorra kerülnek, és talán a többi termék esetében is benne van egy újabb drágulási hullám.

Csakhogy a memóriahiány nem kizárólag a prémium márkákat érinti, mi több, épp az olcsóbb készülékeket gyártók kerülnek szorultabb helyzetbe. Az Omdia jelentése szerint a pénztárcabarát mobilokat érinti a RAM drágulása a legjobban, de a drágább készülékek esetében is jelentős a hatás, aminek komoly következményei lehetnek.

Jelenleg a RAM egy készülék gyártási költségének 64 százalékát is kiteheti

– ez az adat a legolcsóbb telefonokra vonatkozik, ám a felsőbb kategóriások esetén sem sokkal jobb a helyzet, hiszen ott mintegy 59 százalék az arány. Ettől felfelé némileg jobb a helyzet, de a memória költsége az elmúlt hónapokban minimum duplájára emelkedett minden árszinten – teszik hozzá.

A válság a 400 dollár, azaz 125 ezer forint körüli árszegmenst sújtja a legjobban, de a magyar viszonyok között az ennél kicsivel drágább okostelefonokat is ide lehet sorolni.

Több lehetőség is áll a gyártók előtt: vagy tovább emelik a készülékek árát, vagy egyszerűen megszüntetik a középkategóriás telefonokat. Az Omdia úgy számol, hogy

ez a szegmens 22 százalékos visszaesést fog tapasztalni.

A jelentések azzal a lehetőséggel is számolnak, hogy egyre több gyártó fogja „lebutítani”, csökkentett műszak tartalommal kiadni telefonjait, ezzel faragva kicsit a gyártási költségeken. Ilyen lehet a kijelzők és a kamerák egyszerűsítése, vagy az előző generációs lapkakészletek használata. Erre már van is példa, és valószínű, hogy a következő időszakban egyre gyakrabban lehet majd találkozni „visszafokozott” okostelefonokkal.