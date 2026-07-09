Nagy dobásra készül a ChatGPT és a Viber

A magyarországi viberesek ingyenesen, közvetlenül az alkalmazáson belül érhetik el a ChatGPT-alapú eszközöket. Fontos, hogy az újdonságok nem egyszerre jelennek meg mindenkinél, fokozatosan vezetik be őket a Viber androidos és iPhone-os alkalmazásában, majd később az asztali, böngészős Viberen is – írja a hvg.hu.

A Viberben megjelenő új, AI-alapú eszközök célja, hogy a mesterséges intelligencia mindenki számára könnyen hozzáférhetővé váljon, így azoknak is, akik korábban még soha nem használtak AI-asszisztenst.

A ChatGPT megtalálható lesz az alkalmazásban kontaktként és külön fülön is. A felhasználók dedikált Viber-beszélgetésben érhetik el a chatbotot: kérdezhetnek, kereshetnek, segítséget kérhetnek egy feladathoz, vagy átgondolhatnak egy ötletet anélkül, hogy másik alkalmazást kellene megnyitniuk. A használathoz nincs szükség külön ChatGPT-fiókra.

A chatbot privát vagy csoportos beszélgetésekbe is közvetlenül bevonható, ehhez elég beírni a „@” jelet, majd első opcióként kiválasztani a ChatGPT-t a menüből, és feltenni a kérdést. A beszélgetés minden résztvevője válaszolhat a ChatGPT reakciójára, így a párbeszéd természetesen folytatódhat. Fontos, hogy a Viber az AI-jal kizárólag az adott, kifejezetten elküldött üzenetet osztja meg, a beszélgetés többi elemét nem.

Az integrált ChatGPT különböző funkciókat láthat majd el:

az Image Remix funkcióval a felhasználók újragondolhatják fotóikat,

a Link Summary segítségével képes lesz összefoglalni egy megosztott cikk, blogbejegyzés vagy dokumentum legfontosabb pontjait,

a Chat Summary néven futó összefoglalóval könnyebb felzárkózni a pörgős beszélgetésekhez,

a toll ikon megérintésével bármely beszélgetésben, közösségben vagy csatornán (a kommentfolyamok kivételével) átfogalmazható az üzenet a megfelelő hangnem és érthetőség érdekében, még elküldés előtt.

Az új funkciók használatához a felhasználóknak a Viber alkalmazás legfrissebb verziójára kell frissíteniük. Az Image Remix használatához egyszerűen be kell jelentkezni a ChatGPT-be az alkalmazáson belül, vagy egy gyors és egyszerű, egyszeri folyamat során ingyenes fiókot kell létrehozni az appban. Pénzes előfizetésre nincs szükség. Az összes többi eszköz a bevezetést követően regisztráció vagy bejelentkezés nélkül használható.