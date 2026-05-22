Bosszantó hibával megy a felhasználók agyára a Spotify

Különös Spotify-hiba borzolja a kedélyeket: a felhasználók arra panaszkodnak, hogy az autós CarPlay-felületen következetesen nem azt a zeneszámot jeleníti meg a szolgáltatás, amelyet épp játszik – írja a 9to5Mac beszámolója nyomán a hvg.hu.

A felhasználók a Redditen és a Spotify hivatalos felületein is panaszkodnak a hibára, a beszámolók szerint a felület egy zeneszámmal folyamatosan le van maradva, mindig az egyel korábbi dalt jelzi. Sőt, olyan visszajelzés is volt, hogy egyes számok adatai – cím, előadó, album – összekavarodnak: van, ami helyesen jelenik meg, más adat viszont nem.

A szakportál kiemeli, hogy a Spotify múlt heti frissítése okozhatja a problémát. A vállalat már tud a jelenségről, és dolgoznak a megoldáson. A hiba a mobilos appot nem érinti.