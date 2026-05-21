ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.63
usd:
309.31
bux:
132159.93
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hmejim, 2016. március 16.Az orosz védelmi minisztérium honlapja által közreadott képen két orosz Szu-35-ös vadászbombázó felszáll a szíriai Latakia melletti Hmejmim légi támaszponton 2016. március 16-án. Az orosz elnök két nappja rendelte el a Szíriában harcoló orosz katonai egységek fő részének kivonását. (MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium honlapja/Vagyim Grisankin)
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium honlapja/Vagyim Grisankin

Orosz harci gépek zaklattak egy fegyvertelen brit repülőt, a védelmi miniszter kiakadt

Infostart / MTI

A két orosz harci repülő veszélyesen közel röpködött a brit felderítő géphez, annyira, hogy az már a működésére is befolyással volt. A védelmi minisztérium szerint 2022 óta ez volt az oroszok egyik legmerészebb akciója.

Orosz harci repülőgépek nemrégiben veszélyes manővereket hajtottak végre egy brit felderítő repülőgép közvetlen közelében a Fekete-tenger feletti nemzetközi légtérben – közölte szerdán a londoni védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint az incidens még áprilisban történt, amikor a brit királyi légierő (RAF) egyik Boeing RC-135 Rivet Joint típusú, elektronikus felderítésre kialakított, légi járőrözési rutinfeladatot ellátó repülőgépét egy orosz Szu-35-ös és egy Szu-27-es vadászgép néhány méternyire megközelítette.

A Szu-35-ös olyan közel került az RC-135-öshöz, hogy működésbe léptek a brit repülőgép veszélyhelyzeti rendszerei és kikapcsolt a robotpilóta.

A Szu-27-es mindeközben hatszor áthúzott keresztben a brit felderítő gép előtt, az egyik alkalommal alig hat méternyire az RC-135-ös orrától – áll a brit védelmi tárca szerdai ismertetésében. A minisztérium hangsúlyozza, hogy az RAF felderítő repülőgépe nem hordozott semmiféle fegyverzetet, és a Fekete-tenger nemzetközi légterében haladt a NATO keleti szárnyának biztosítására kezdett, más szövetséges légierőkkel együtt végzett repülési program keretében.

A tájékoztatás szerint a személyzet a veszélyes orosz akció közepette is nyugalmát megőrizve, professzionális módon folytatta a repülést és végrehajtotta feladatát. John Healey védelmi miniszter a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában kiemelte, hogy az ilyen akciók a balesetek és a potenciális eszkaláció súlyos kockázatával járnak, de az incidens nem fogja elrettenteni Nagy-Britanniát attól, hogy megvédje NATO-szövetségeseit és saját érdekeit az orosz agressziótól.

A londoni védelmi minisztérium szerint

ez volt a legveszélyesebb incidens azóta, hogy 2022 szeptemberében, szintén a Fekete-tenger felett egy orosz harci repülőgép rakétát lőtt ki a brit légierő egyik Rivet Joint gépére.

A rakéta nem találta el a brit felderítő repülőgépet, és Moszkva annak idején „műszaki meghibásodással” magyarázta a történteket.

A brit védelmi minisztérium szerint a mostani eset ráadásul nem sokkal azután történt, hogy áprilisban egy orosz Akula-osztályú tengeralattjáró és az orosz mélytengeri kutatási főigazgatóság két tengeralattjárója vett részt szabotázs-kísérletben, ami során mélytengeri kábeleket és vezetékeket akartak megrongálni. Healey szerint az akció több mint egy hónapig tartott, de a brit haditengerészet folyamatosan figyelte az orosz tengeralattjárókat, és a kísérlet meghiúsult – tette hozzá mindehhez a BBC híradása nyomán a Telex.

Kezdőlap    Külföld    Orosz harci gépek zaklattak egy fegyvertelen brit repülőt, a védelmi miniszter kiakadt

oroszország

fenyegetés

repülőgép

egyesült királyság

incidens

felderítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Néhány napig kicsit a miénk is a gazdagok játékszere

Néhány napig kicsit a miénk is a gazdagok játékszere
A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a hátralévő napokban sorozatban igyekszik felvázolni, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé, kik voltak az eltelt immár több mint hetven év legfontosabb szereplői, s nem utolsósorban: miért kaphatta meg a klubfutball jelenében a legszűkebb elittől messze lévő Magyarország a rendezés jogát.
 

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

Nem csak olyanok jönnek, akik be akarnak jutni a Puskás Arénába – figyelmeztetések

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közelebb került az USA és Irán a megegyezéshez, a forint is meglovagolhatja a geopolitikai fordulatot

Közelebb került az USA és Irán a megegyezéshez, a forint is meglovagolhatja a geopolitikai fordulatot

Szerda délután nagyot erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, előbbi jegyzése 360, utóbbié 310 forint alá süllyedt. A mozgások hátterében vélhetően a közel-keleti háborúból érkező kedvező hírek álltak. Mivel az iráni béketárgyalásokkal kapcsolatos remények csökkentették a menedékeszközök iránti keresletet, az amerikai dollár hathetes csúcsa alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az ausztrál dollár a váratlanul megemelkedő munkanélküliségi ráta hatására gyengült.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a rengeteg bejelentés, nem törlik a csaló hirdetéseket: rengeteg magyar pénze bánhatja

Hiába a rengeteg bejelentés, nem törlik a csaló hirdetéseket: rengeteg magyar pénze bánhatja

A fogyasztóvédők szerint a Meta, a TikTok és a Google nem tesz eleget a pénzügyi csaló hirdetések kiszűrésére platformjaikon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 10:10
Kitört egy vulkán Kamcsatkán, a légi közlekedésbe is belezavar
2026. május 21. 09:46
Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben
×
×