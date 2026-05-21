2026. május 21. csütörtök Konstantin
Fotó egy liftaknáról.
Nyitókép: Pixabay

Lezuhant egy felvonó a közlekedési minisztérium épületében, többen megsérültek Bukarestben

Infostart / MTI

Több emeletnyi magasságból lezuhant egy felvonó csütörtökön a bukaresti CFR-palotában, a benne tartózkodó alkalmazottak közül többen könnyebben megsérültek – közölte az épületet használó román közlekedési minisztérium.

A katasztrófavédelem szerint a liftből hét embert mentettek ki. Öt áldozat igényelt orvosi ellátást, közülük kettőt lábtöréssel, egyet ficam gyanújával szállítottak kórházba, egyikük sem szenvedett életveszélyes sérüléseket.

A ProTV hírtelevízió értesülése szerint a lift a harmadik emeletről zuhant az alagsorig, Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár pedig arról tájékoztatta a B1 hírtelevíziót, hogy a felvonó kijelzője a nyolcadik emeletet jelezte.

A gépezet karbantartásáért felelős cég közleménye szerint a felvonón szerdán végezték el a beütemezett javítási munkálatokat, amelyek vontatókábelek cseréjére is kiterjedtek. A közlemény szerint a felvonók biztonságát vizsgáló állami hatóság (ISCIR) jóváhagyásával helyezték üzembe a balesetet szenvedett liftet.

A minisztérium közleménye szerint a baleset okainak kiderítése érdekében szakértői bizottság alakult, és a tízemeletes épület valamennyi felvonóját leállították.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Gőzerővel épül az óriási vezeték, amellyel kijátszhatják a veszélyes tengeri blokádot

Az Egyesült Arab Emírségek már csaknem félig elkészült a Hormuzi-szorost megkerülő második kőolajvezetékével – jelentette be az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vezérigazgatója a Cnbc beszámolója szerint.

Kitálalt a magyar milliárdos: ő gyűjtött anyagot a NER-elit luxizásáról, mindent átadott Hadházy Ákosnak

Tóth Ildikó befektető büszkén vallotta be, hogy ő állította össze Hadházy Ákos korábbi parlamenti képviselő számára a NER-holdudvar luxuséletmódjáról szóló anyagokat.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

