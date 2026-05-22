Időjárás: ajándékot hoz a hőkupola a pünkösdi hosszú hétvégére

Pénteken általában napos időre lehet számítani jobbára kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. Többfelé lesz erős az északias irányú szél, a középső országrészben lehet kissé mérsékeltebb a légmozgás. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az egész hosszú hétvégén ilyen meleg, nyárias idő lesz, sőt vasárnaptól már akár a 30 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet.

Európa nagy részén rekordközeli hőhullám alakulhat ki május utolsó két hetében.