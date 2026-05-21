Óriási lángok csaptak fel Manhattanben – videó

A tűzeset kedd este történt Manhattanben, néhány lépésre a híres Charging Bull-szobortól, a Broadway és a Stone Street környékén. A lángoló jármű a helyi közlekedési hatóság, a Metropolitan Transportation Authority (MTA) egyik autója, és épp a szervezet székháza előtt állt – írja a hvg.hu a The Sun alapján.

A helyszíni felvételeken az látható, ahogy sűrű fekete füst kezd az ég felé gomolyogni, miközben az autó egyre intenzívebben ég. Többen először a telefonjukkal kezdték rögzíteni az eseményeket, ám pillanatokkal később, a tűz hirtelen belobbanása után már futva távolodtak.

