Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban, az iráni Bandar-Abbász partjai elõtt 2026. május 4-én. Donald Trump amerikai elnök az elõzõ nap bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet hétfõ reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Liberty) mûveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.
Irán szorít a présen a Hormuzi-szorosban

Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi-szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést

A Teherán által újonnan létrehozott, a Perzsa-öböl szorosait felügyelő hatóság által közzétett térkép szerint az iráni fegyveres erők ellenőrzése egy több mint 22 ezer négyzetkilométeres övezetre terjed ki. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti. A hatóság közlése szerint a szoroson való áthaladáshoz a jövőben előzetes egyeztetésre és engedélyre lesz szükség – közölte csütörtökön a brit közszolgálati média (BBC)..

Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója kijelentette: Irán egy egyértelmű katonai vereségből született új valóságot próbál elfogadtatni, és puszta ábrándoknak nevezte a Hormuzi-szoros ellenőrzésére vagy az emírségek tengeri szuverenitásának megsértésére irányuló kísérleteket.

Az Egyesült Államok és Perzsa-öböl menti szövetségesei korábban többször is elutasították Irán ellenőrzési törekvéseit, a hajókat pedig Washington arra utasította, hogy ne tegyenek eleget az iráni előírásoknak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön kijelentette: ellehetetlenítené az Iránnal folytatott diplomáciai tárgyalásokat, ha Teherán díjfizetési rendszert vezetne be a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók számára.

Rubio szerint egy ilyen lépés elfogadhatatlan és „teljesen illegális” lenne. A tárcavezető hozzátette: az iráni-amerikai egyeztetéseken történtek bizonyos előrelépések, de az iráni vezetésen belül továbbra is megosztottság érzékelhető.

Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) garantálja az áthaladási jogot az Irán és Omán partjai között húzódó szoroson, Irán azonban ezt az egyezményt nem ratifikálta.

Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra, ha véget ér a háború
