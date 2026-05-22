Valami egészen más jöhet az antibiotikumok helyett

Az antibiotikumoknak ellenálló kórokozók világszerte egyre nagyobb problémát jelentenek, ezért a kutatók olyan alternatív megoldásokat keresnek, amelyek hosszú távon is hatékonyak lehetnek a nehezen kezelhető fertőzések ellen.

A 2026 májusában ismertetett vizsgálatot a Trinity College Dublin kutatói végezték. A szakemberek az immunrendszer egyik fontos sejttípusát, a makrofágokat „edzették” interferon-gammával – egy olyan fehérjével, amelyet a szervezet természetes módon is termel fertőzések esetén – idézi a Daily Mail cikkét az Origo.

Mint olvasható, a kezelt immunsejtek gyorsabban és erőteljesebben reagáltak, a laboratóriumi eredmények szerint pedig hatékonyabban pusztították el többek között a gyógyszerrezisztens Staphylococcus aureus baktériumokat és a tuberkulózist okozó kórokozókat is.

A kutatók szerint a felfedezés fontos áttörés lehet, ugyanakkor hangsúlyozták: egyelőre korai, laboratóriumi szakaszban jár a fejlesztés. Az immunrendszer túlzott aktiválása ugyanis gyulladást, szövetkárosodást és más mellékhatásokat is okozhat, ezért további vizsgálatok szükségesek.

A módszer a jövőben kiegészítő terápiaként segíthetné a fertőzések kezelését, és csökkenthetné az antibiotikumok túlzott használatát.