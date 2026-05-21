Meztelenül lopódzott be udvarokra a részeg férfi

A vádlott 2025 novemberében, éjszaka, bement egy Füzesabonyhoz közeli település egyik ingatlanára. A férfi ruha nélkül, ittas állapotban lopakodott az udvarra, bekopogott a házba, és a kilincset is lenyomta. A ház lakója kijött az ajtón a kopogás hangjára, de a vádlott elszaladt.

A vádlott fél óra elteltével egy szomszédos ház udvarára is átment, ahol megállt a bejárati ajtó előtt, majd amikor a sértett felkapcsolta a villanyt, elszaladt onnan is – olvasható az ügyészség honlapján.

A meztelen férfi ezt követően ismét visszament az első házhoz, ahol a kutya ugatására felfigyelt a sértett, kiment az udvarra, és elzavarta onnan a vádlottat.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség magánlaksértés bűntettével vádolja a büntetett előéletű férfit, vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, pártfogó felügyelet elrendelése mellett.

A nyitókép a rendőrség helyszíni szemléjén készült. A fotón az elkövetés egyik helyszíne látható.