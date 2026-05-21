Egy ház bejárati ajtaja, ahol a részeg ember meztelenül lopódzott.
Nyitókép: Rendőrségi fotó

Meztelenül lopódzott be udvarokra a részeg férfi

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki ittas állapotban két ház udvarára is bement éjjel, ruhátlanul.

A vádlott 2025 novemberében, éjszaka, bement egy Füzesabonyhoz közeli település egyik ingatlanára. A férfi ruha nélkül, ittas állapotban lopakodott az udvarra, bekopogott a házba, és a kilincset is lenyomta. A ház lakója kijött az ajtón a kopogás hangjára, de a vádlott elszaladt.

A vádlott fél óra elteltével egy szomszédos ház udvarára is átment, ahol megállt a bejárati ajtó előtt, majd amikor a sértett felkapcsolta a villanyt, elszaladt onnan is – olvasható az ügyészség honlapján.

A meztelen férfi ezt követően ismét visszament az első házhoz, ahol a kutya ugatására felfigyelt a sértett, kiment az udvarra, és elzavarta onnan a vádlottat.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség magánlaksértés bűntettével vádolja a büntetett előéletű férfit, vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt, pártfogó felügyelet elrendelése mellett.

A nyitókép a rendőrség helyszíni szemléjén készült. A fotón az elkövetés egyik helyszíne látható.

Beneš-dekrétumok – Célt ért egy magyar földtulajdonos küzdelme

A szlovák Alkotmánybíróság megsemmisítette a Legfelsőbb Bíróság korábbi döntését, és kimondta, hogy a magyar földtulajdonos alkotmányos panaszai jogosak voltak. A döntés értelmében ismét el kell ismerni Bositsék tulajdonjogát azokra a földterületekre, amelyeket az állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva próbált elkobozni.
Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.
 

A befektetők egész egyszerűen hinni akarnak - Nagyot fordultak az amerikai tőzsdék

Mozgalmas volt a részvénypiacokon a csütörtöki kereskedési nap is. Az Egyesült Államokban kezdetben rossz volt a hangulat, mert az iráni fejlemények nem éppen abba az irányba mutattak, hogy rendeződne a Hormuzi-szoros helyzete, majd jött este az amerikai elnök kijelentése.

Sok diák számára aranybánya lehet az idei nyár: ezek a munkák fizetnek a legjobban

A nyári szezon közeledtével ismét élénkül a diákmunka-piac, idén az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak.

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

