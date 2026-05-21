Infostart.hu
2026. május 21. csütörtök Konstantin
Traditional Tower block residential apartments and homes in Budaors, Hungary. Homes look clean, well kept and painted colourfully. Great example of ex communist style buildings made to look attractive and well lived in.
Nyitókép: Getty Images/ Craig Hastings

Hamarosan lejár a pályázat, a társasházak még kérhetik a támogatást

Infostart

Még tíz napig pályázhatnak a lakóközösségek.

2026. május 31-én zárul le az OTP Bank 2026-os Társasházi Pályázata. A 18 éve futó program idén megújult feltételekkel és megemelt, 50 millió forintos keretösszeggel támogatja a lakóközösségeket abban, hogy élhetőbbé, fenntarthatóbbá és biztonságosabbá tegyék környezetüket – közölte a pénzintézet, amely arra ösztönzi a lakóközösségeket, hogy használják ki a lehetőséget, és nyújtsák be pályázatukat legkésőbb május végéig.

A 2026-os pályázat egyik legfontosabb újdonsága, hogy a korábbi rangsorolás helyett a nyertesek előre meghatározott, fix összegű támogatásban részesülnek az alapján, hogy az épületben hány lakás van, így a fejlesztések tervezése kiszámíthatóbbá válik. A legjobb 20 pályázó vissza nem térítendő támogatást nyerhet, amely a 40 lakásos vagy nagyobb épületek esetében 3 millió, 39 lakásos vagy kisebb lakásszámú társasházaknál 2 millió forint.

A pályázók idén is két kategóriában indulhatnak:

  • Fenntarthatóbb jövő: az energiahatékonysági és környezetbarát fejlesztéseket támogatja.
  • Biztonságos otthonok: a lakók biztonságát és életminőségét javító beruházásokra fókuszál.

„A visszaszámlálás elindult, de még nem késő belevágni. Úgy véljük, hogy egy társasház lakóinál senki nem tudja jobban, hogy mire van szükség az igazi otthonok megteremtéséhez, épp ezért a Társasházi Pályázat szabad kezet ad a fejlesztési elképzelések megvalósításához. Az idei, megújított díjazási rendszerrel pedig a nyertesek előre tudják, mekkora összegre számíthatnak, ami lényegesen egyszerűbbé teszi a tervezést. Bízunk benne, hogy az utolsó napokban is sok értékes pályázat érkezik” - mondta Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozói területének vezetője.

Fontos kiemelni, hogy a pályázók részvételükkel nemcsak saját lakóközösségükön segíthetnek. Az OTP Bank idén is minden 100. érvényes pályázat után 1 millió forintot adományoz a Habitat for Humanity Magyarország “Második Esély” programjának. A felajánlásból – maximum 10 millió forintig – egy rászoruló család lakhatási körülményein segítenek.

A pályázaton bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet indulhat, bankszámla-vezető intézménytől függetlenül. A nyerteseknek azonban a támogatás kifizetéséhez OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlával kell rendelkezniük. Azok, akik még nem rendelkeznek ilyennel, hathavi számlavezetési díj elengedésével nyithatnak új számlát.

A pályázatok benyújtási határideje: 2026. május 31.

Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra, ha véget ér a háború
Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió (EU) várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilapnak. „Talán már két hét múlva” módosítanák az alaptörvényt. Hozzátette: az első lépésről van szó, majd „messzire kell küldeni” az államfőt, az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökét.
 

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Hack Péter jogtudós alkotmányellenesnek tartja azt a tiszás alaptörvény-módosítási tervet, amely megakadályozná, hogy Orbán Viktor valaha is miniszterelnök lehessen még egyszer.
 

"Dugó van" a Mount Everesten.

Szerdán egyetlen nap alatt 274 hegymászó ért fel a Mount Everest csúcsára a nepáli oldalról. A Nepáli Expedíciószervezők Szövetségének közlése szerint ez az eredmény új rekordot jelent - számolt be a Reuters.

Durva trükkel játszotta ki az üvegvisszaváltót egy magyar áruházi dolgozó: majdnem kétmilliót kaszált a módszerrel

Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó.

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

2026. május 21. 18:50
Zsarolás a vérszállításban, feljelentést tesz a Nemzeti Védelmi Szolgálat
2026. május 21. 18:16
Ruszin-Szendi Romulusz átirányítja a hadtörténeti múzeum felújítására szánt pénzt
