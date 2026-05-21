Hamarosan lejár a pályázat, a társasházak még kérhetik a támogatást

2026. május 31-én zárul le az OTP Bank 2026-os Társasházi Pályázata. A 18 éve futó program idén megújult feltételekkel és megemelt, 50 millió forintos keretösszeggel támogatja a lakóközösségeket abban, hogy élhetőbbé, fenntarthatóbbá és biztonságosabbá tegyék környezetüket – közölte a pénzintézet, amely arra ösztönzi a lakóközösségeket, hogy használják ki a lehetőséget, és nyújtsák be pályázatukat legkésőbb május végéig.

A 2026-os pályázat egyik legfontosabb újdonsága, hogy a korábbi rangsorolás helyett a nyertesek előre meghatározott, fix összegű támogatásban részesülnek az alapján, hogy az épületben hány lakás van, így a fejlesztések tervezése kiszámíthatóbbá válik. A legjobb 20 pályázó vissza nem térítendő támogatást nyerhet, amely a 40 lakásos vagy nagyobb épületek esetében 3 millió, 39 lakásos vagy kisebb lakásszámú társasházaknál 2 millió forint.

A pályázók idén is két kategóriában indulhatnak:

Fenntarthatóbb jövő: az energiahatékonysági és környezetbarát fejlesztéseket támogatja.

Biztonságos otthonok: a lakók biztonságát és életminőségét javító beruházásokra fókuszál.

„A visszaszámlálás elindult, de még nem késő belevágni. Úgy véljük, hogy egy társasház lakóinál senki nem tudja jobban, hogy mire van szükség az igazi otthonok megteremtéséhez, épp ezért a Társasházi Pályázat szabad kezet ad a fejlesztési elképzelések megvalósításához. Az idei, megújított díjazási rendszerrel pedig a nyertesek előre tudják, mekkora összegre számíthatnak, ami lényegesen egyszerűbbé teszi a tervezést. Bízunk benne, hogy az utolsó napokban is sok értékes pályázat érkezik” - mondta Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozói területének vezetője.

Fontos kiemelni, hogy a pályázók részvételükkel nemcsak saját lakóközösségükön segíthetnek. Az OTP Bank idén is minden 100. érvényes pályázat után 1 millió forintot adományoz a Habitat for Humanity Magyarország “Második Esély” programjának. A felajánlásból – maximum 10 millió forintig – egy rászoruló család lakhatási körülményein segítenek.

A pályázaton bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet indulhat, bankszámla-vezető intézménytől függetlenül. A nyerteseknek azonban a támogatás kifizetéséhez OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlával kell rendelkezniük. Azok, akik még nem rendelkeznek ilyennel, hathavi számlavezetési díj elengedésével nyithatnak új számlát.

