2026. május 21. csütörtök Konstantin
Ruszin-Szendi Romulusz, portré.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz/Facebook

Ruszin-Szendi Romulusz átirányítja a hadtörténeti múzeum felújítására szánt pénzt

A katonák munkakörülményeinek javítására kívánja fordítani a volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületének felújítására az idei és a következő évre előirányzott 18 milliárd forintot Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszer, aki ezt csütörtöki Facebook-posztjában közölte.

„Amikor áttekintettem a korábbi terveket, világossá vált számomra, hogy a volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja” – írja közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz.

A további felújítására előirányzott 18 milliárd forintot azonban szerinte másra kell fordítani.

Az idei évre tervezett 5 milliárd, valamint a következő évre betervezett további 13 milliárd forintot nem minisztériumi épületek átalakítására, hanem a katonák munkakörülményeinek javítására kívánom fordítani – jelenti ki a miniszter.

Mint írja: a Magyar Honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát.

Ezért lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy saját objektumaik infrastrukturális fejlesztésére tegyenek javaslatot. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntünk majd arról, mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások.

Hatalmasat drágulhat a budapesti taxizás

Jövő pénteken dönthet a Fővárosi Közgyűlés, a városvezetés elfogadta és beterjeszti a taxisok 27 százalékos tarifaemelési javaslatát; nem fenyegeti csőd a fővárost, de az új kormánnyal mihamarabb szeretnének megállapodni a szolidaritási hozzájárulás és a fejlesztési források ügyében is – mindezt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója mondta egy csütörtöki háttérbeszélgetésen.
 

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Hack Péter jogtudós alkotmányellenesnek tartja azt a tiszás alaptörvény-módosítási tervet, amely megakadályozná, hogy Orbán Viktor valaha is miniszterelnök lehessen még egyszer.
 

Ellentmondásos hírek érkeznek az iráni háborúból - Hullámvasúton a forint

Szerda délután nagyot erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, előbbi jegyzése 360, utóbbié 310 forint alá süllyedt. A mozgások hátterében vélhetően a közel-keleti háborúból érkező kedvező hírek álltak. Mivel az iráni béketárgyalásokkal kapcsolatos remények csökkentették a menedékeszközök iránti keresletet, az amerikai dollár hathetes csúcsa alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az ausztrál dollár a váratlanul megemelkedő munkanélküliségi ráta hatására gyengült. A nap folyamán több hír is komoly fordulatot hozott a magyar fizetőeszköz árfolyamában: a várakozásoknál gyengébb európai gazdasági kilátások és az iráni béketárgyalások akadozása gyengülést hozott a forint árfolyamában, de estére a magyar fizetőeszköz teljesen ledolgozta napi veszteségét.

Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot

Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére.

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

