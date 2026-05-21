Ruszin-Szendi Romulusz átirányítja a hadtörténeti múzeum felújítására szánt pénzt

„Amikor áttekintettem a korábbi terveket, világossá vált számomra, hogy a volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum teljesen elveszítette korábbi funkcióját, mivel az a kaszinó miniszter arisztokratikus igényei alapján került átalakításra, hogy azt miniszteri székhelyként használja” – írja közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz.

A további felújítására előirányzott 18 milliárd forintot azonban szerinte másra kell fordítani.

Az idei évre tervezett 5 milliárd, valamint a következő évre betervezett további 13 milliárd forintot nem minisztériumi épületek átalakítására, hanem a katonák munkakörülményeinek javítására kívánom fordítani – jelenti ki a miniszter.

Mint írja: a Magyar Honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát.

Ezért lehetőséget adnak a parancsnokoknak, hogy saját objektumaik infrastrukturális fejlesztésére tegyenek javaslatot. A vezérkar szakmai állásfoglalása alapján döntünk majd arról, mely laktanyákban és katonai objektumokban kezdődhetnek meg a szükséges felújítások.