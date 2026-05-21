Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

Hétfőn nyújtották be tiszás képviselők az új kormány első Alaptörvény-módosító javaslatát, amely több területet is érint. Az egyik ezek közül, hogy korlátoznák, mennyi ideig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon, és erre csak két cikluson át lenne lehetőség.

„Rövid leszek: ez a szövegezés sz*r” – írta a Facebook-oldalán Lattman Tamás jogász. Három pontban fogalmazta meg aggályait az alkotmánymódosítási javaslat kapcsán:

Mi történik, ha a köztársasági elnök olyan személyt jelöl miniszterelnöknek, aki már kitöltött két mandátumot?

Mi történik, ha az Országgyűlés egy konstruktív bizalmatlanság indítvány keretében olyan személyt jelöl kormányfőnek, akinek már megvan a nyolc éve?

Mi történik, ha a hivatalban lévő éri el a nyolc évet?

Az alaptörvény-módosítási javaslattal kapcsolatban Pokol Béla is megfogalmazta álláspontját a közösségi oldalán. Az egykori alkotmánybíró szerint a szövegezésből egyértelműen az látszik, hogy a cél Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása. Ám úgy látja, hogy ha a Fidesz esetleg ismét kétharmados parlamenti többséget szerezne, egy kis jogi kerülőúttal lehetőség nyílhatna a korlátozás feloldására – például ha Orbán Viktor előbb más kormányzati pozíciót töltene be, egy alaptörvény-módosítással megszüntethetnék a Tisza-kormány rendelkezését, majd konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal válhatna Orbán ismét miniszterelnökké.