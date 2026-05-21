2026. május 21. csütörtök Konstantin
Két kéz egy-egy fehér paragrafus jelet tart / Two human hands holding paragraphs.
Nyitókép: Boris Zhitkov/Getty Images

Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

ELŐZMÉNYEK

Kritikák kereszttüzébe került a Tisza első alaptörvény-módosítása.

Hétfőn nyújtották be tiszás képviselők az új kormány első Alaptörvény-módosító javaslatát, amely több területet is érint. Az egyik ezek közül, hogy korlátoznák, mennyi ideig lehet valaki miniszterelnök Magyarországon, és erre csak két cikluson át lenne lehetőség.

„Rövid leszek: ez a szövegezés sz*r” – írta a Facebook-oldalán Lattman Tamás jogász. Három pontban fogalmazta meg aggályait az alkotmánymódosítási javaslat kapcsán:

  • Mi történik, ha a köztársasági elnök olyan személyt jelöl miniszterelnöknek, aki már kitöltött két mandátumot?
  • Mi történik, ha az Országgyűlés egy konstruktív bizalmatlanság indítvány keretében olyan személyt jelöl kormányfőnek, akinek már megvan a nyolc éve?
  • Mi történik, ha a hivatalban lévő éri el a nyolc évet?

Az alaptörvény-módosítási javaslattal kapcsolatban Pokol Béla is megfogalmazta álláspontját a közösségi oldalán. Az egykori alkotmánybíró szerint a szövegezésből egyértelműen az látszik, hogy a cél Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása. Ám úgy látja, hogy ha a Fidesz esetleg ismét kétharmados parlamenti többséget szerezne, egy kis jogi kerülőúttal lehetőség nyílhatna a korlátozás feloldására – például ha Orbán Viktor előbb más kormányzati pozíciót töltene be, egy alaptörvény-módosítással megszüntethetnék a Tisza-kormány rendelkezését, majd konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal válhatna Orbán ismét miniszterelnökké.

Magyar Péter Bécsben: mindenki szeretné tudni, kik a felelősök azbesztügyben

Nem voltam kemény, csak egyenes és őszinte azbesztügyben, és a kancellár úr jól fogadta” – Magyar Péter miniszterelnök rövid sajtótájékoztatót tartott a Hofburg előtt Bécsben, miután hivatalos munkaebéden vett részt minisztereivel az osztrák gazdasági élet képviselőivel. Találkozott és megbeszélést folytatott Alexander Van der Bellen osztrák államfővel is, majd a magyar delegáció vonattal indult haza Budapestre.
 

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Váratlan bejelentést tett Magyar Péter Bécsben: hatalmas összeg érkezhet Magyarországra

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

