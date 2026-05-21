2026. május 21. csütörtök
Szabad a pesti alsó rakpart. Forrás: BKK
Nyitókép: Forrás: BKK

Minden hétköznap estétől reggelig a pesti alsó rakpartról ki lesznek tiltva az autók

Infostart / MTI

Új, rugalmas forgalmi rend lép életbe május 26-án, keddtől a pesti alsó rakparton, amelyet így minden hétköznap estétől másnap reggelig csak gyalogosok és kerékpárosok használhatnak majd - közölte a Főpolgármesteri Hivatal Városkommunikációs Irodája.

A közlemény szerint a forgalmi adatok elemzése alapján döntött úgy a főváros, hogy első lépésben minden hétköznap 18.30 és másnap 5 óra között megnyitják a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt.

A hétvégéken – így a mostani a pünkösdi hosszú hétvégén is – továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart.

Mint írták, a pesti alsó rakpart – 2023 és 2025 között, több mint 30 reprezentatív helyszínen gyűjtött – forgalmi adatainak elemzése azt mutatja, hogy a kora esti órákban a gépjárműforgalom csökkenésével párhuzamosan jelentősen megnő a gyalogos forgalom a rakparton, és a márciustól októberig tartó időszakokban erős igény mutatkozik a rakpart közösségi használata iránt.

A jövő héttől érvényes rugalmas forgalmi rend – amelyet közúti kapuval biztosítanak – a reggeli és az esti csúcsidőhöz igazodva figyelembe veszi az autósok szempontjait is. A Budapest Közút által üzemeltetett kapuk zárása és nyitása a forgalom kivezetésével együtt várhatóan mintegy 60 percet vesz igénybe. A hétvégi rakpartnyitás rendje változatlan marad: pénteken 18.30-tól hétfő reggel 5 óráig átadják a rakpartot gyalogos- és szabadidős használatra.

A városkommunikációs iroda ugyanakkor jelezte, hogy a hétköznap esti rakpartnyitás időpontját az első hetek tapasztalatai alapján újraértékelik és szükség esetén módosíthatják.

A tervezett forgalmi rend szeptember 19-ig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lép érvénybe.

Az iroda felhívja a gyalogosok figyelmét, hogy a lezárási időszak kezdetén fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályok betartásával használják a területet, és körültekintően keljenek át az útpályán. Az autósokat ezzel párhuzamosan arra kérik, hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, és útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg.

