Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Magyar Péter azt írta: „a köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására!”

„Ön egy külön hatalmi ág képviselője. Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma” – tette hozzá a miniszterelnök a Sulyok Tamásnak címzett felszólításban.

A Sándor-palota kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.

A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató keddi sajtótájékoztatóján.

A kormányfő szerint két lehetőség van:

K. Endre ügyét is tárgyalta a kormány, ez esetben a kormány vállalta a politikai felelősséget

nem tárgyalták, így átverve, csőbe húzva az igazságügyi minisztert, hisz miért tett volna Varga Judit negatív előjelet a felterjesztésébe, ha a kormány megtárgyalta a kegyelmet K. Endre esetében...

„A leköszönő államfő segíthet a puzzle kirakásában” – jegyezte meg Magyar Péter, hangsúlyozva, K. Endre könyvet írt, innentől nem kötik a döntéshozót a titoktartás szabályai.