ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.46
usd:
308.38
bux:
130632.44
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Érdeklõdõk a megnyílt Egry József - Lebegés a fénytérben - válogatás a ResoArt Gyûjteménybõl címû kiállításon a balatonfüredi Vaszary Galériában 2026. március 7-én. A kiállítás június 21-ig látogatható.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Lebegés a fénytérben – a gyermekek számára is élvezhető kiállítás tekinthető meg Balatonfüreden

Infostart / InfoRádió

A tárlat mélyebb betekintést enged Egry József festészetébe és a Balaton inspiráló szerepébe. Sipos Anna kurátor az InfoRádióban elmondta: a Kossuth-díjas művész munkásságára nem a fotografikus hűséggel való megjelenítés volt a jellemző, hanem azt festette le, amit a táj láttatott vele. Egry József festészetében a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad. Képei nem csupán látványt rögzítenek, hanem a természet finom rezdüléseit.

Egry József életművéről ad átfogó képet a balatonfüredi Vaszary Galériában márciusban megnyitott Lebegés a fénytérben című tárlat, amely a többi között bemutatja a festőművész egyedi látásmódját és a fényhez való különleges viszonyát. A kiállításhoz kapcsolódó különleges tárlatvezetések során a látogatók mélyebb betekintést nyerhetnek Egry József festészetébe és a Balaton inspiráló szerepébe. A programok nem csak a művek bemutatására koncentrálnak: szó esik a festmények mögött húzódó történetekről, valamint arról is, hogyan épült fel a ResoArt Gyűjtemény kiemelkedő Egry-kollekciója. A tárlat június 21-ig tekinthető meg.

A kiállítás kurátora az InfoRádióban elmondta: a tárlat egy magángyűjtemény anyagából állt össze, ami több mint 80 Egry-alkotást mutat be az érdeklődőknek. Megismerhetik az életmű meghatározó korszakait Egry József első próbálkozásaitól kezdve az útkeresés időszakán keresztül a balatoni letelepedés után született, Balaton-környéki tájakat ábrázoló képekig bezárólag.

Balatonfüred, 2026. március 7. Érdeklõdõk a megnyílt Egry József - Lebegés a fénytérben - válogatás a ResoArt Gyûjteménybõl címû kiállításon a balatonfüredi Vaszary Galériában 2026. március 7-én. A kiállítás június 21-ig látogatható. MTI/Katona Tibor
Érdeklődők a Lebegés a fénytérben című kiállításon a balatonfüredi Vaszary Galériában. Fotó: MTI/Katona Tibor

Sipos Anna szerint Egry József életművének az első felére, vagyis az első világháborúig tartó időszakára igaz az, hogy más nagy festők is hatással voltak a művészetére. Főleg a francia és a holland posztimpresszionista művészek gyakoroltak rá igazán nagy hatást, például Paul Cezanne, Paul Gauguin vagy Vincent van Gogh. Később pedig, amikor Egry József a Balatonhoz költözött, akkor már egy nagyon egyedi, sajátos formanyelvet tudott kialakítani. Az 1920-as évek elején még a kubizmus hatásai voltak érezhetők a festményein, viszont expresszionistaként tartja őt számon az utókor.

„Amikor Egry festészetéről beszélünk, nem a német expresszionistákra kell gondolnunk. Nem élénk színek, széles ecsetvonások jellemezték az alkotásait, hanem

az ő expresszionizmusa tulajdonképpen a képek érzelmi töltéséből fakad. A művek egyfajta hangulatot képesek generálni a szemlélőben”

– magyarázta a művészettörténész.

Egry József festményei esetében nem tárgyak, tájak vagy emberek fotórealisztikus ábrázolása a hangsúlyos, hanem az érzelmek, hangulatok motivált kifejezése. Sipos Anna úgy fogalmazott, a Kossuth-díjas festő művészetfilozófiájában nagyon egyedi, hogy bár a tájat ábrázolta, viszont a tájat a saját szubjektumán keresztül festette le. Az ő munkásságára nem a fotografikus hűséggel való megjelenítés volt a jellemző, hanem ahogy maga a művész is fogalmazott,

azt festette le, amit a táj láttatott vele.

„Teljesen a saját benyomásain keresztül szűrte át a látványt és egy teljesen egyedi látásmódot alakított ki. Ez tulajdonképpen a kortárs magyar festőművészekre általánosan igaz volt abban az időszakban. Egry pályájának a csúcspontja a két világháború közé tehető, tehát a modern festészet egyik fontos alakja hazánkban” – jegyezte meg a balatonfüredi kiállítás kurátora.

Balatonfüred, 2026. március 7. Sipos Anna mûvészettörténész, a kiállítás kurátora az Egry József - Lebegés a fénytérben - válogatás a ResoArt Gyûjteménybõl címû kiállítás megnyitóján a balatonfüredi Vaszary Galériában 2026. március 7-én. A kiállítás június 21-ig látogatható. MTI/Katona Tibor
Sipos Anna művészettörténész, a kiállítás kurátora a tárlat megnyitóján a balatonfüredi Vaszary Galériában 2026. március 7-én. Fotó: MTI/Katona Tibor

Nem túlzás azt mondani, hogy Egry József munkáit festői környezetben csodálhatják meg az érdeklődők egészen június végéig. Sipos Anna szerint a balatonfüredi Vaszary Galéria méltó helyszín egy ilyen tárlatnak. Tulajdonképpen közvetlenül a Balaton-parton tekinthetők meg a gyönyörű alkotások. A galéria különlegessége, hogy Vaszary János festőművész nagybátyja, Vaszary Kolos építtette a házat. Vaszary János kortársa volt Egry Józsefnek, és bár mély baráti kapcsolat nem alakult ki közöttük, mindketten ugyanahhoz a kiemelkedő festőgenerációhoz tartoztak.

Érdemes úgy időzíteni a családi balatoni kirándulásokat, hogy beleférjen az időbe a Lebegés a fénytérben című kiállítás megtekintése is. Sipos Anna szerint a gyermekek számára is élvezhető a tárlat, különösen azért, mert a galéria a fiatalokra gondolva múzeumpedagógiai programmal is készült. A művészettörténész azt gondolja, akár hétvégi kikapcsolódásnak is kitűnő lehet a kiállítás végigjárása.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Lebegés a fénytérben – a gyermekek számára is élvezhető kiállítás tekinthető meg Balatonfüreden

balaton

egry józsef

kiállítás

balatonfüred

festészet

fény

sipos anna

vaszary galéria

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni
Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.
 

Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában

Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában

A Federal Reserve április végi ülésének jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a jegybank munkatársai és döntéshozói egyre nagyobb aggodalommal tekintenek a pénzügyi piacok állapotára. Mindez ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor a Fed élén vezetőváltás készül: Kevin Warsh pénteken teszi le elnöki hivatali esküjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 21. játékhéten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 21. játékhéten, csütörtökön

Na, vajon elvitte valaki a 50 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 11:33
Már csak egy hónap, és itt a Múzeumok Éjszakája
2026. május 20. 14:22
Először nyert mandarin nyelven írt regény Nemzetközi Booker-díjat
×
×