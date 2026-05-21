2026. május 21. csütörtök Konstantin
Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának 2026. április 28-i ülése után ismerteti a kamatdöntés hátterét
Varga Mihály találkozna Magyar Péterrel, és jó együttműködésre számít a kormánnyal

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke Kármán András pénzügyminiszerrel az alapkérdésekben „összhangot lát" és a következő időszakban „kedvező gazdaságpolitikai összhangra" számít, továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Az MNB elnöke szerint a forint erősödése, az infláció csökkenése, a devizatartalék gyarapodása egyaránt azt mutatja, hogy helyes döntés volt az irányváltás, ahogy „a szükségtelen tevékenységek beszüntetése is.”

A monetáris politikának jelentős szerepe volt az árstabilitás elérésében, hozzájárulva a jövedelmek értékállóságához. A kamatszintek csökkenése támogathatja a növekedést a stabilitás jót tesz a gazdasági szereplőknek, ezért a forintnak kiszámítható sávban kell maradnia. Az MNB-nek továbbra sincs árfolyamcélja, a kedvező folyamatok fenntartása érdekében 2025 végén adatalapú döntéshozatalra állt át – összegezte az eredményeket a jegybank elnöke.

Varga Mihály hangsúlyozta: az eredményes működés alapfeltétele a jegybanki függetlenség.

Kármán András pénzügyminiszerrel az alapkérdésekben „összhangot lát” és a következő időszakban „kedvező gazdaságpolitikai összhangra” számít, továbbá nyitott a találkozóra Magyar Péter miniszterelnökkel is – tette hozzá.

Az euró bevezetéséről a jegybankelnök úgy nyilatkozott, hogy a 2030-as céldátum „ambiciózus”, de a feltételek teljesítése önmagában is kedvező a gazdaságnak,

és ha a kormány elkötelezett az uniós valuta mellett, számíthat az MNB-re a bevezetéshez vezető folyamat során. Viták természetesen lehetnek, hiszen sokféle következménnyel kell számolni, és kérdés az is, hogyan alakulnak a világgazdasági feltételek. Kedvező jel ugyanakkor, hogy az állampapírpiaci folyamatok jól alakulnak, a hitelezés fellendült, a befektetői környezet javult, Magyarország bízhat benne, hogy a nemzetközi hitelminősítők adnak némi haladékot a következő értékelésük előtt – mondta.

A jegybank vezetője bizakodóan beszélt az alapítványi vagyonmentésről is, megjegyezve: a működés átalakítása és a szerződésmegszüntetések eddig több mint 100 milliárd forintos megtakarítást eredményeztek.

Elődje, Matolcsy György büntetőjogi felelősségéről az alapítványi ügyekben nem kívánt nyilatkozni, de kijelentette: a jegybanki céloktól letérő Pallas Athéné alapítvány néhány éven belül megszűnhet.

Beszámolt arról is: a székházfelújítás vizsgálatakor „szerződésdzsungelbe” ütköztek, a munkálatok költségnövekedésének okát nem látják. Az átláthatóság és a tisztességes elszámolás érdekében az MNB minden eszközzel segíti a felderítést, és megpróbálják a felújításra indokolatlanul elköltött összegnek legalább egy részét visszavenni.

