ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.84
usd:
308.77
bux:
130632.44
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
barna medve / Large Carpathian brown bear portrait. Wild animal.
Nyitókép: DamianKuzdak/Getty Images

Egy faluban két medvetámadás, az alkotmány körüli vita alakult ki

Infostart / MTI

Két héten belül másodszor támadt emberre medve egy erdélyi településen. Eközben a román államfő az alkotmánybírósághoz fordult medveügyben.

Két héten belül másodszor támadt emberre medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) településen: csütörtök délután egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagyvad – közölte az észak-erdélyi megye katasztrófavédelmi felügyelősége.

Az áldozatot a település határában, egy nehezen megközelíthető, a legközelebbi bekötőúttól másfél kilométerre lévő területen találták meg. A támadás nyomán a bal lábán és a két karján, a hasán, valamint a hátán szenvedett sérüléseket. A 72 éves férfi eszméleténél volt, együttműködött a segítségére siető mentősökkel. A helyszínre a csendőrség és a helyi vészhelyzeti bizottság tagjai is kiszálltak – írta az Agerpres.

A Telcs (Telciu) községhez tartozó hegyvidéki településen

két hete, május 8-án egy 53 éves nő holttestét találták meg, mellette egy tehén tetemével – a helyi állatorvos szerint mindkettőjükkel medve végzett.

A megyei hatóságok ezt követően a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyását kérték a Romániában védett állat kilövéséhez. A hegyvidéki település nehezen megközelíthető térségében lakó asszonyt azután kezdte el keresni a családja, hogy egy napja nem válaszolt a telefonhívásukra. A rendőrség bűnvádi eljárást indított az ügyben, és boncolást rendelt el.

Stelian Dolha prefektus az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a környékbeli vadászterületen idén tavasszal mintegy 30 medvét számláltak, öttel többet, mint tavaly. Az optimális létszám hat egyed lenne. A faluban juhra is támadt medve.

Beszterce-Naszód megyében a TimpOnline.ro helyi portál szerint 38 barnamedve kilövését hagyták jóvá megelőzési céllal. A részben hegyekkel borított észak-erdélyi megyében a tavalyi medveszámlálás során 1004-re becsülték a nagyvadak számát.

A bükkösihez hasonló esetről számoltak be pár nappal korábban a helyi hatóságok Hargita megyében, ahol

egy férfi holtestét találták meg a Farkaslakához közeli erdős területen.

Az eset nyomán 22 székelyföldi polgármester kérte nyílt levélben Nicusor Dan államfőtől a vadászati kvótákra vonatkozó törvény kihirdetését.

Eközben a román államfő az alkotmánybírósághoz fordult a medveállomány ritkítására vonatkozó törvény kapcsán. Nicusor Dan szerint a jogszabály jelenlegi formájában hiányos, valamint a román alaptörvény mellett európai szabályokat is sérthet.

Nicusor Dan beadványában attól tart, hogy a romániai barnamedve-állomány szabályozására vonatkozó, megelőzési céllal idén 859 barnamedve kilövését engedélyező törvényben megállapított kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, amennyiben nem bizonyítható tudományosan, hogy túlszaporodott a populáció, valamint az, hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonsága érdekében hozott egyéb intézkedések nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat is sérthet - figyelmeztet az államfő.

Megítélése szerint a jogszabály jelenlegi formájában hiányos. Például bár tiltja a kétévesnél kisebb bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, az előírás megszegése esetén nem ír elő szankciókat, így ez a cikkely kötelező érvényű jogi norma helyett pusztán erkölcsi ajánlássá válik – mutat rá.

Nicusor Dan azon aggodalmának is hangot ad, hogy nincs egy valós idejű, minden érintett számára hozzáférhető adatbázis a kvóta alakulásáról, így az több példány kilövését is lehetővé tenné, mint a megszabott felső határ. „Az a tény, hogy a megszabott kvóta túllépése esetén semmilyen szankció nem alkalmazandó, azt bizonyítja, hogy a jogalkotó az uniós előírásokkal ellentétben nem a faj tényleges védelmét tűzte ki célul, hanem egy engedékeny, jogi szigorral nem rendelkező keretet hozott létre” – idézi a beadványt az Agerpres.

Az államfő azt is állítja, hogy a román parlament túllépte törvényhozói hatáskörét, amikor számszerűsítette a vadászati kvótákat, szerinte a kilőhető egyedszámokat a végrehajtó hatalomnak, a környezetvédelmi minisztériumnak kellene megszabni.

Romániában április 22-én fogadta el döntő házként a képviselőház a barnamedve-állomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázását. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezet

a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal.

A jogszabály a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére, 55 helyett 110-re emeli. Előírja továbbá, hogy a kétévesnél kisebb bocsokat nevelő anyamedvéket nem szabad kilőni, és a trófeavadászat is tilos.

Az előterjesztő RMDSZ szerint az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme a Romániában védettnek minősülő nagyvadaktól, valamint a túlszaporodott állomány tudományos alapú szabályozása.

Az indoklása szerint az intézkedésre azért volt szükség, mivel

Romániában az utóbbi két évtizedben 26 ember életét vesztette medvetámadások következtében, és több mint 274-en megsérültek.

A román hatóságok az elmúlt időszakban a településekre bejáró medvék számának növekedésére figyelmeztettek. Erdélyben az elmúlt két hétben több alkalommal támadt emberre medve, Beszterce-Naszód és Hargita megyéből egy-egy halálos támadást is jelentettek. Utóbbi nyomán 22 székelyföldi polgármester kérte az államfőtől a vadászati kvótákra vonatkozó törvény mielőbbi kihirdetését.

Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint

az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne.

A Digi24 hírportál szerint az alkotmánybíróság június 24-én tárgyalja az államfő beadványát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Egy faluban két medvetámadás, az alkotmány körüli vita alakult ki

erdély

románia

medve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni
Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.
 

Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szokatlan mozgások voltak este a forintban!

Szokatlan mozgások voltak este a forintban!

Szerda délután nagyot erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, előbbi jegyzése 360, utóbbié 310 forint alá süllyedt. A mozgások hátterében vélhetően a közel-keleti háborúból érkező kedvező hírek álltak. Mivel az iráni béketárgyalásokkal kapcsolatos remények csökkentették a menedékeszközök iránti keresletet, az amerikai dollár hathetes csúcsa alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az ausztrál dollár a váratlanul megemelkedő munkanélküliségi ráta hatására gyengült. A nap folyamán több hír is komoly fordulatot hozott a magyar fizetőeszköz árfolyamában: a várakozásoknál gyengébb európai gazdasági kilátások és az iráni béketárgyalások akadozása gyengülést hozott a forint árfolyamában, de estére a magyar fizetőeszköz teljesen ledolgozta napi veszteségét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább terjeszkedik az Uber Magyarországon: két új vidéki nagyvárosban indul a szolgáltatás

Tovább terjeszkedik az Uber Magyarországon: két új vidéki nagyvárosban indul a szolgáltatás

Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 19:20
Vlagyimir Putyin az atomfegyverek esetleges bevetéséről beszélt
2026. május 21. 19:10
Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra
×
×