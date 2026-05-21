Zsarolás a vérszállításban, feljelentést tesz a Nemzeti Védelmi Szolgálat

A szolgálat Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy hatáskörükbe tartozik az állami egészségügy területéhez köthető korrupciós cselekmények feltárása, megelőzése, és a birtokukba került információk alapján tették meg feljelentésüket a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK).

Információik szerint 2024 januárjában két ember megkereste egy vérszállítással foglalkozó cég vezetőjét, akit többszöri megbeszélés után

arra akartak kényszeríteni, hogy csatlakozzon a Magyar Véradók Szövetségéhez és fizessen havi 1 millió forintot. Azt mondták neki, hogy ha a követelésüknek nem tesz eleget, a cégvezető el fogja veszíteni a vérszállítás területén lévő érdekeltségeit.

A két ember a megbeszélések során többször is magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozott.

A NVSZ közölte azt is, hogy határozottan visszautasítják a Vérlovagok önkéntesének sajtóban megjelent azon nyilatkozatát, amelyben azt sugallja, hogy őt törvénytelenül lehallgatták, illetve megfigyelték volna.