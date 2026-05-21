2026. május 21. csütörtök Konstantin
vérvétel vérminta labor
Nyitókép: Pixabay

Zsarolás a vérszállításban, feljelentést tesz a Nemzeti Védelmi Szolgálat

Infostart / MTI

Zsarolás gyanúja miatt feljelentést tett a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) egy egészségügyi korrupciós cselekmény ügyében.

A szolgálat Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy hatáskörükbe tartozik az állami egészségügy területéhez köthető korrupciós cselekmények feltárása, megelőzése, és a birtokukba került információk alapján tették meg feljelentésüket a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK).

Információik szerint 2024 januárjában két ember megkereste egy vérszállítással foglalkozó cég vezetőjét, akit többszöri megbeszélés után

arra akartak kényszeríteni, hogy csatlakozzon a Magyar Véradók Szövetségéhez és fizessen havi 1 millió forintot. Azt mondták neki, hogy ha a követelésüknek nem tesz eleget, a cégvezető el fogja veszíteni a vérszállítás területén lévő érdekeltségeit.

A két ember a megbeszélések során többször is magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozott.

A NVSZ közölte azt is, hogy határozottan visszautasítják a Vérlovagok önkéntesének sajtóban megjelent azon nyilatkozatát, amelyben azt sugallja, hogy őt törvénytelenül lehallgatták, illetve megfigyelték volna.

Hatalmasat drágulhat a budapesti taxizás

Jövő pénteken dönthet a Fővárosi Közgyűlés, a városvezetés elfogadta és beterjeszti a taxisok 27 százalékos tarifaemelési javaslatát; nem fenyegeti csőd a fővárost, de az új kormánnyal mihamarabb szeretnének megállapodni a szolidaritási hozzájárulás és a fejlesztési források ügyében is – mindezt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója mondta egy csütörtöki háttérbeszélgetésen.
 

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Hack Péter jogtudós alkotmányellenesnek tartja azt a tiszás alaptörvény-módosítási tervet, amely megakadályozná, hogy Orbán Viktor valaha is miniszterelnök lehessen még egyszer.
 

Ellentmondásos hírek érkeznek az iráni háborúból - Hullámvasúton a forint

Szerda délután nagyot erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, előbbi jegyzése 360, utóbbié 310 forint alá süllyedt. A mozgások hátterében vélhetően a közel-keleti háborúból érkező kedvező hírek álltak. Mivel az iráni béketárgyalásokkal kapcsolatos remények csökkentették a menedékeszközök iránti keresletet, az amerikai dollár hathetes csúcsa alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az ausztrál dollár a váratlanul megemelkedő munkanélküliségi ráta hatására gyengült. A nap folyamán több hír is komoly fordulatot hozott a magyar fizetőeszköz árfolyamában: a várakozásoknál gyengébb európai gazdasági kilátások és az iráni béketárgyalások akadozása gyengülést hozott a forint árfolyamában, de estére a magyar fizetőeszköz teljesen ledolgozta napi veszteségét.

Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot

Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

