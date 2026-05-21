Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Karakajev vezérezredes, az orosz hadászati rakétacsapatok parancsnoka beszámolóját hallgatja videókapcsolaton keresztül a moszkvai Kremlben 2026. május 12-én. Karakajev a hazai fejlesztésû RSZ28 Szarmat interkontinentális rakéta sikeres indításáról tett jelentést. Orosz források szerint a folyékony hajtóanyagú rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Putyin bejelentette, hogy az elsõ Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még 2026-ban szolgálatba állítják.
Vlagyimir Putyin az atomfegyverek esetleges bevetéséről beszélt

A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehéroroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a fehérorosz hivatali partnerével, Aljakszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során.

A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén.

„Figyelembe véve a világban növekvő feszültséget, az új fenyegetések és kockázatok megjelenését, nukleáris triádunknak, mint korábban, továbbra is a szövetségi állam, Oroszország és Fehéroroszország szuverenitásának megbízható garanciájaként kell szolgálnia, biztosítva a stratégiai visszatartás, a nukleáris paritás fenntartása és a globális szintű erőegyensúly feladatának megoldását” – mondta az orosz elnök a BelTA fehérorosz hírügynökség szerint.

Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését, és alkotóelemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni.

Megjegyezte, hogy a nemrég sikeresen tesztelt Szarmat interkontinentális rakéta képes áttörni minden jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszert. Méltatta az Iszkander rendszereknek összehangolt alkalmazását a gyakorlaton. Bejelentette, hogy az orosz és fehérorosz hadsereg 2027-ben megrendezi a Scsit Szojuza (Szövetségi Pajzs) hadgyakorlatot.

A moszkvai védelmi minisztérium keddi közleménye szerint az

orosz és a fehérorosz fegyveres erők május 19-től elgyakorolják a nukleáris erők felkészítését és bevetését agresszió fenyegetése esetén.

A korábban beütemezett gyakorlat csütörtökig tart. A tárca szerint a gyakorlatban több mint 64 ezer katona, több mint 7800 egységnyi fegyver, katonai és speciális technikai eszköz vesz részt, köztük több mint 200 rakétavető, több mint 140 repülőgép, 73 hadihajó és 13 tengeralattjáró, amelyek közül 8 hadászati rakéta-tengeralattjáró. A manőverekben orosz részről a hadászati rakétaerők, az orosz Északi és Csendes-óceáni Flotta, a hadászati légierő parancsnoksága, valamint a leningrádi és a központi katonai körzet erőinek egy része vesz részt.

A tárca csütörtökön közölte, hogy

a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszonikus rakétákat és légi indítású szárnyas rakétákat indítottak.

Az orosz hadsereg a pleszecki űrrepülőtérről egy Jarsz interkontinentális ballisztikus rakétát indított egy kamcsatkai lőtér felé. Egy orosz fregatt a Barents-tengerről hiperszonikus Cirkon rakétát lőtt ki az arhangelszki régióban lévő Csizja lőtérre, ugyaninnen egy tengeralattjáró Szinyeva interkontinentális ballisztikus rakétát indított.

Belorusz katonák a dél-oroszországi Kapusztyin Jarból Iszkander-M rakétát lőttek ki.

Lukasenka a csütörtöki telekonferencián elmondta, hogy felkereste az összes létesítményt, és beszélt az orosz tábornokokkal, akik szerinte „elégedettek közös munkánkkal”. Hangsúlyozta: Fehéroroszország és Oroszország „senki számára sem jelent fenyegetést”, de szavai szerint kész minden lehetséges módon megvédeni a „közös hazát” Breszttől Vlagyivosztokig. „Ha már van valami a kezünkben, azt tudnunk kell használni” – hangoztatta a Fehéroroszországba telepített orosz nukleáris fegyverekről.

