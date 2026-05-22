Itt a láthatatlan radar – semmilyen jelet nem bocsájt ki

A Leonardo olasz hadiipari vállalat újfajta eszközt mutatott be, azt ígérik, hogy segítségével feltűnésmentesebb lehet az ellenséges tevékenység nyomon követése a csatatéren. A rendszer képes észlelni, azonosítani és lokalizálni az ellenségtől származó elektronikus jeleket. Ez függetlenül történik attól, hogy a jelek radarokból, drónokból, vagy katonai kommunikációs hálózatokból indulnak ki – írja a HVG.

A rendszer, amely a Guardian Vantage nevet kapta, az elektromágneses spektrumot figyeli, és gyanús tevékenységek után kutat. Amint érzékel egy jelet, összehasonlítja azt az általa ismert, fenyegetést jelentő jelekkel, hogy azonosítsa a forrást, és meghatározza, mennyire lehet veszélyes. Ezután az operátorok dönthetnek, hogy megfigyelik az adott jel forrását, támadást indítanak ellene, vagy csak egyszerűen követik azt – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, a rendszert a Leonardo úgy tervezte meg, hogy passzívan működjön, és ne bocsásson ki jeleket. Így az ellenség nehezebben tudja felderíteni. Az egység nemcsak felderíteni, de rendszerezni is tudja a fenyegetéseket ráadásul. A rangsorolás segítségével az operátorok láthatják, hogy mely fenyegetés a legveszélyesebb. A cég a platformba a mesterséges intelligencia által vezérelt nyelvi eszközöket is integrált a platformba. A vállalat azt állítja, hogy ennek segítségével képes élőben átírni az elfogott rádióforgalmat és lefordítani az idegen nyelvű kommunikációt a kezelő által beszélt nyelvre.