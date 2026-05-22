2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Digital blue realistic radar with targets on monitor in searching. Air search . Military search system . Navigation interface wallpaper . Navy sonar.
Nyitókép: Getty Images

Itt a láthatatlan radar – semmilyen jelet nem bocsájt ki

Infostart

Egy olasz vállalat fejlesztette ki a rendszert, amelyet észre sem lehet venni.

A Leonardo olasz hadiipari vállalat újfajta eszközt mutatott be, azt ígérik, hogy segítségével feltűnésmentesebb lehet az ellenséges tevékenység nyomon követése a csatatéren. A rendszer képes észlelni, azonosítani és lokalizálni az ellenségtől származó elektronikus jeleket. Ez függetlenül történik attól, hogy a jelek radarokból, drónokból, vagy katonai kommunikációs hálózatokból indulnak ki – írja a HVG.

A rendszer, amely a Guardian Vantage nevet kapta, az elektromágneses spektrumot figyeli, és gyanús tevékenységek után kutat. Amint érzékel egy jelet, összehasonlítja azt az általa ismert, fenyegetést jelentő jelekkel, hogy azonosítsa a forrást, és meghatározza, mennyire lehet veszélyes. Ezután az operátorok dönthetnek, hogy megfigyelik az adott jel forrását, támadást indítanak ellene, vagy csak egyszerűen követik azt – teszik hozzá a cikkben.

Mint írják, a rendszert a Leonardo úgy tervezte meg, hogy passzívan működjön, és ne bocsásson ki jeleket. Így az ellenség nehezebben tudja felderíteni. Az egység nemcsak felderíteni, de rendszerezni is tudja a fenyegetéseket ráadásul. A rangsorolás segítségével az operátorok láthatják, hogy mely fenyegetés a legveszélyesebb. A cég a platformba a mesterséges intelligencia által vezérelt nyelvi eszközöket is integrált a platformba. A vállalat azt állítja, hogy ennek segítségével képes élőben átírni az elfogott rádióforgalmat és lefordítani az idegen nyelvű kommunikációt a kezelő által beszélt nyelvre.

Magyar Péter súlyos kijelentést tett Ukrajna EU-csatlakozásáról

Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó tíz év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszavazást kell rendezni erről – mondta Magyar Péter miniszterelnök egy interjúban.
 

"Ha békét akarsz, készülj a háborúra" – ez az a gondolat, ami fokozatosan átalakítja Európa gazdaságát. Miközben az országok régóta nem látott összegeket költenek fegyverkezésre, egyre többen remélik, hogy a hadiipari fordulat nemcsak biztonságot, hanem új gazdasági fellendülést is hozhat. A védelmi célú kiadásokat azonban sokkal könnyebb úgy elkölteni, hogy ne hozzon növekedési reneszánszt, mint hogy igen.

