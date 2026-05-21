2026. május 21. csütörtök Konstantin
A függőség veszélyeire figyelmeztető illusztráció.
Nyitókép: Pixabay

Három halott egy házban: a mentősök is elbódultak az anyagtól – rejtélyes tragédia az Egyesült Államokban

Három ember meghalt, több mint egy tucat mentőszolgálati dolgozót pedig karanténba helyeztek az amerikai Új-Mexikó államban veszélyes anyaggal – feltételezett kábítószerrel – kapcsolatos eset miatt – közölték szerdán a helyi hatóságok.

Az elsősegélynyújtókat egy feltételezett kábítószer-túladagolásos esethez riasztották Mountainair városkában, Albuquerque-től keletre. A házban eszméletlen állapotban talált négy személy közül hármat halottnak nyilvánítottak. A helyszínre riasztott 18 mentőszolgálati alkalmazottnál ugyanakkor később hányinger és szédülés mutatkozott, őket az új-mexikói egyetemi kórházba szállították.

Wilson Silver, az állami rendőrség szóvivője szerint a halálesetek mögött valószínűleg kábítószer áll.

A kórház vezetői arról számoltak be, hogy 23 embert vizsgáltak meg és fertőtlenítettek. A legtöbbjük tünetmentes elsősegélynyújtó volt, akiket később hazaengedtek, de tüneteket mutató három beteg megfigyelés alatt maradt, közülük ketten súlyos állapotban vannak.

Peter Nieto, Mountainair polgármestere elmondta, hogy az érintettek a helyszínen tartózkodó emberekkel kerültek kapcsolatba, és megerősítette, hogy az eset nem állt összefüggésben szén-monoxid- vagy gázmérgezéssel. Jelenleg a nyomozók úgy vélik, hogy az anyag érintkezés útján terjedhet, és nem tartják valószínűnek, hogy a levegőben terjedne – mondta Wilson Silver.

A helyszínen talált negyedik személy jelenleg orvosi kezelés alatt áll. Veszélyes anyagokkal foglalkozó szakértők vizsgálják a történteket.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Magyar Péter ma Bécsben folytatja diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt. A bécsi sajtótájékoztatón Magyar Péter jelezte: a különadók felülvizsgálatát tervezik, de ezek kivezetésének még nincs itt az ideje, előbb új költségvetésre és tisztánlátásra van szükség. Hétfőn közös munkacsoport indul az azbesztszennyezés ügyében, a két kormány pedig akár már szeptemberben közös kormányülést tarthat Gödöllőn. Itthon sem állt meg a politikai nagyüzem: az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintos csontváz került elő három nagy állami projektnél, miközben Bóna Szabolcs agrárminiszter az ukrán agrárimport tilalmának gyors visszaállítását ígérte. A kormányzati lépések legfontosabb csütörtöki fejleményeit percről percre követjük.

Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások

A szállodapiac koncentrációja, az Airbnb szabályozatlansága és az erős forint egyszerre feszíti a hazai turizmust.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

2026. május 21. 12:37
Majdnem 50 éves diplomáciai gyakorlatot rúgna fel Donald Trump
2026. május 21. 12:13
Kritikus szakaszba lépett a konfliktus: Irán megszólalt az amerikai válaszról
