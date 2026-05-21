Három halott egy házban: a mentősök is elbódultak az anyagtól – rejtélyes tragédia az Egyesült Államokban

Az elsősegélynyújtókat egy feltételezett kábítószer-túladagolásos esethez riasztották Mountainair városkában, Albuquerque-től keletre. A házban eszméletlen állapotban talált négy személy közül hármat halottnak nyilvánítottak. A helyszínre riasztott 18 mentőszolgálati alkalmazottnál ugyanakkor később hányinger és szédülés mutatkozott, őket az új-mexikói egyetemi kórházba szállították.

Wilson Silver, az állami rendőrség szóvivője szerint a halálesetek mögött valószínűleg kábítószer áll.

A kórház vezetői arról számoltak be, hogy 23 embert vizsgáltak meg és fertőtlenítettek. A legtöbbjük tünetmentes elsősegélynyújtó volt, akiket később hazaengedtek, de tüneteket mutató három beteg megfigyelés alatt maradt, közülük ketten súlyos állapotban vannak.

Peter Nieto, Mountainair polgármestere elmondta, hogy az érintettek a helyszínen tartózkodó emberekkel kerültek kapcsolatba, és megerősítette, hogy az eset nem állt összefüggésben szén-monoxid- vagy gázmérgezéssel. Jelenleg a nyomozók úgy vélik, hogy az anyag érintkezés útján terjedhet, és nem tartják valószínűnek, hogy a levegőben terjedne – mondta Wilson Silver.

A helyszínen talált negyedik személy jelenleg orvosi kezelés alatt áll. Veszélyes anyagokkal foglalkozó szakértők vizsgálják a történteket.