ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.55
usd:
310.15
bux:
130632.44
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozik Alexander Van der Bellen osztrák államfõnél tett udvariassági látogatása után Bécsben 2026. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió (EU) várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilapnak. „Talán már két hét múlva” módosítanák az alaptörvényt. Hozzátette: az első lépésről van szó, majd „messzire kell küldeni” az államfőt, az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökét.

A Magyarországra érkező orosz gáz- és kőolajimportot érintő kérdésre Magyar Péter elmondta: a Tisza Párt választási győzelme után is „változatlan maradt a földrajz”.

A magyar nemzet felhatalmazta az új kormányt az energiaforrások „lehetőleg minél nagyobb diverzifikációjára”, de egyúttal arra is, hogy vegye figyelembe a nyersanyagok árát. A Balti-tengeren, majd Lengyelországon és Szlovákián át szállítható cseppfolyósított gáz „jelentősen drágább” a Romániából, Oroszországból vagy Ausztriából érkezőnél – szögezte le.

„Természetesen elkezdjük a tárgyalásokat, és együtt akarunk működni” – tette hozzá. Elmondta: szerdai tárgyalásai során lengyel hivatali partnere, Donald Tusk ígéretet tett arra, hogy „mindent megtesz a (gáz)ár csökkentéséért, hogy az ajánlat minél versenyképesebb legyen”, az eredmény azonban a gázpiacon is múlik.

Magyar Péter megerősítette: új interkonnektorokat akar építeni a diverzifikáció érdekében.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország az uniós politikával összhangban három év múlva már beszünteti-e az orosz gáz és kőolaj vásárlását, a miniszterelnök úgy reagált: szerinte az EU politikája „nagyon megváltozik az (ukrajnai) háború befejezése után”, amelyre „remélhetőleg nagyon gyorsan sor fog kerülni”.

Lengyelországnak és Magyarországnak versenyképesnek kell lennie, ehhez alacsonyabb energiaárakra van szükség – mutatott rá Magyar Péter, megjegyezve: e tekintetben ő „nagyon pragmatikus”, nemcsak biztonságos szállítmányokra, hanem alacsonyabb árakra is törekszik.

Az orosz szállítmányokra vonatkozó, ismételt kérdésre a miniszterelnök kijelentette:

a háború befejezése után „az egész EU visszatér az orosz gáz beszerzéséhez, mivel ez olcsóbb, és mivel erre int a versenyképesség, a földrajz”.

A belpolitikai tervekről szólva Magyar Péter megerősítette az alkotmánymódosítás szándékát.

Ezt megtesszük, talán már két hét múlva – jelentette ki. Hozzátette: az első lépésről van szó, majd „messzire kell küldeni” az államfőt, az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökét.

Arra a felvetésre, hogy Lengyelországban a bíróságok eddig nem számoltatták el az előző kormányt, Magyar Péter kijelentette: ez azért van, mert a lengyel ügyészségben és az alkotmánybíróságban ugyanazok az emberek maradtak, Magyarországon viszont ez másképp fog történni.

Természetesen meg kell őrizni az igazságügy függetlenségét, előtte viszont el kell távolítani a „bábukat”, egyébként nem sokra megyünk, amint ez Lengyelországban látszik – fogalmazott Magyar Péter.

A magyar-ukrán kapcsolatokról szólva aláhúzta Ukrajna jogát a területi integritás és függetlenség megőrzésére, egyúttal különlegesnek nevezte e tekintetben Magyarország helyzetét.

Van egy ukrajnai magyar kisebbségünk, amelynek hiányoznak az alapvető jogai a nyelv, a kultúra, az önkormányzati autonómia terén – emelte ki.

Aláhúzta: kormánya kész új fejezetet nyitni Ukrajnával fennálló kapcsolataiban, miután az alapvető jogok kérdése rendeződik. Ez viszont sine qua non feltétele annak is, hogy Magyarország támogassa Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak megnyitását – jelentette ki a miniszterelnök.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra

oroszország

lengyelország

energia

gázpiac

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra, ha véget ér a háború
interjú

Magyar Péter szerint az EU gyorsan visszaáll majd az orosz gázra, ha véget ér a háború
Az ukrajnai háború befejezése után az egész Európai Unió (EU) várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Rzeczpospolita lengyel napilapnak. „Talán már két hét múlva” módosítanák az alaptörvényt. Hozzátette: az első lépésről van szó, majd „messzire kell küldeni” az államfőt, az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökét.
 

Magyar Péter Bécsben: mindenki szeretné tudni, kik a felelősök azbesztügyben

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Hack Péter jogtudós alkotmányellenesnek tartja azt a tiszás alaptörvény-módosítási tervet, amely megakadályozná, hogy Orbán Viktor valaha is miniszterelnök lehessen még egyszer.
 

Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vitézy Dávid az osztrák vasútirányítónál járt és elmondta, miben kell fejlődni Magyarországon

Vitézy Dávid az osztrák vasútirányítónál járt és elmondta, miben kell fejlődni Magyarországon

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ÖBB bécsi irányítóközpontjában szerzett tapasztalatokat a magyar vasúti rendszer fejlesztéséhez, miközben a hivatalos delegáció más tagjai diplomáciai találkozókon vettek részt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jókora osztalékot vett ki a cégéből WhisperTon: nem semmi, mennyire jó biznisz lett a celebkedés

Jókora osztalékot vett ki a cégéből WhisperTon: nem semmi, mennyire jó biznisz lett a celebkedés

Három év töretlen növekedés után először torpant meg a tartalomgyártásból élő WhisperTon Kft. cége.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 19:20
Vlagyimir Putyin az atomfegyverek esetleges bevetéséről beszélt
2026. május 21. 19:00
Irán szorít a présen a Hormuzi-szorosban
×
×