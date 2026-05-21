Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

InfoRádió

Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.

Horn Gábor, mint mondta, maga is átélt több kormányváltást (1994, 2002, stb.), illetve egyszer rendszerváltást, bár akkor még nem kormánytagként, hiszen ott volt 1990-ben a rendszerváltás időszakában, gyakran ült Orbán Viktor társaságában az Ellenzéki Kerekasztalban, és akkor „még jókat nevettek közösen”.

Szerinte kormányváltáskor

az új kormány első feladata felmérni, hogy „mi a helyzet”.

Ugyanis sok minden elhangozhat egy kampányban, sok minden tudható adott esetben az előző kormányzati tevékenységről, de hogy ténylegesen „mi van”, hogy mi a költségvetés és a gazdaság valós helyzete, mi az egyes területeknek, szakterületeknek a helyzete, azt fel kell mérni, és ez időbe telik – tette hozzá. Emiatt úgy gondolja, célszerű türelmesnek lenni azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a Pénzügyminisztérium közölje, hogy mit fog csinálni.

Vagy épp azok a tárcák, amik eddig nem voltak; Magyarországon 16 éve nincs például oktatási, egészségügyi, szociális vagy környezetvédelmi minisztérium – emlékeztetett, jelezve: ezek fölállítása önmagában is időt vesz igénybe, miután az előző ciklusban csak valamilyen államtitkárságként működtek a belügy alá rendelve. És miután ez sikerült, csak azután lehet hozzárendelni a Tisza Párt cselekvési programját a feltárt állapotokhoz – magyarázta Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában.

„Ahhoz, hogy ténylegesen megtudjuk, hogy mit fog csinálni ez a kormány, most tartalmilag mondom, legalább még egy hónapot várnunk kell.”

Annak feltárása, hogy „mi van”, nagyjából hasonlatos, mint amikor valaki vesz egy vállalkozást, bár egy kormányzásra készülő pártnak csak a győzelem után van arra lehetősége, hogy ténylegesen „odamenjen és minősítse a dolgokat” – fogalmazott a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Arra is felhívta a figyelmet, hogy például a költségvetés áttekintése mellett készíteni kell egy leltárt, de személyi ügyek is vannak.

Ráadásul 16 év után, amit most látunk, az nem egyszerűen egy kormányváltás. Mind a közvéleményben, mind a politikában és elemzői körökben vita van erről, de Horn Gábor szerint inkább rendszerváltás történt, amit egy jóval bonyolultabb kérdésnek tart. „Gondoljunk abba bele, hogy 1989-90-ben mi egy évig azzal »szórakoztunk«, hogy hogyan történjen a rendszerváltás. '89 nyarán kezdődött el a folyamat, és '90-ben voltak a választások, tehát majdnem egy év volt annak a végiggondolására, hogy hogyan tovább” – jegyezte meg.

Most viszont nincs erre ennyi idő, miközben a feladat legalább akkora,

ugyanis az Orbán-rendszer, ki mit gondol róla, mégiscsak egy rendszer volt – folytatta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, felidézve, hogy maga Orbán Viktor így úgy fogalmazott, hogy „ez egy liberális állam, ez egy önálló, előzmény nélküli rendszer”, fülkeforradalomnak nevezve azt a fajta forradalmat, amit annak idején ők végrehajtottak – fogalmazott Horn Gábor.

Ennek megfelelően most a rendszer újjáépítése, vagy egy más rendszer kiépítése legalább annyira időigényes; meg kell nézni, hogy „mi van”, és ebbe az is beletartozik, nemcsak a számlák, hogy hogy áll a magyar költségvetés mondjuk, hanem az is, hogy kik vannak, személyi ügyek, nagyon súlyos kérdések, hogy ki marad, ki megy – mutatott rá Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

aréna

rendszerváltás

kormányváltás

kétharmad

horn gábor

tisza párt

választás 2026

republikon alapítvány

Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.
 

Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

