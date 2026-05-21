Szerda óta nem jelenik meg a Metropol, nem is fog

Szerdán ideiglenesen leállt a Metropol kiadása, ezt válaszolta a HVG kérdésére a Mediaworks.

A Metropol kiadója a felfüggesztés okairól és időtartamáról további tájékoztatást nem adott.

Korábban több sajtóinformáció is megjelent arról olvasói jelzések alapján, hogy szerda óta hiányoznak a megszokott helyszínekről az addig ingyenesen terjesztett napilap osztogatói, valamint a terjesztődobozok is üresen álltak.

A Metropol a Facebook-oldalára minden hajnalban posztolja az aznapi lap címoldalát, de a szerdai és csütörtöki címlapkép már nem jelent meg.

A kiadványtól Karácsony Gergely főpolgármester is régóta megszabadította volna a budapesti utcákat.