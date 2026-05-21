Meghalt Károly király – mondták be tévedésből, ezért elnézést kértek

Peter Moore, a rádióállomás vezetője közölte, hogy véletlenül aktiválódott az „Uralkodó halála” eljárás, amelyet az összes brit állomás készenlétben tart. „Elnézést kérünk Őfelségétől a királytól és hallgatóinktól az esetlegesen okozott kellemetlenségekért” – fogalmazott Moore az Index összefoglalója szerint, amely a Guardian híre alapján készült.

A bejegyzés nem tért ki arra, mennyi idő telt el azelőtt, hogy észrevették volna a hibát, de szerda délután nem volt elérhető a keddi adás 13:58 és 17:00 óra között az állomás weboldalán.