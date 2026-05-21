ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.82
usd:
310.52
bux:
131406.73
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
London, Anglia, 2025. december 10., III. Károly király egy adventi istentiszteleten vesz részt.Max Mumby/Indigo/Getty Images
Nyitókép: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Meghalt Károly király – mondták be tévedésből, ezért elnézést kértek

Infostart

III. Károly brit uralkodótól és a hallgatóktól is bocsánatot kért a Radio Caroline brit rádió, miután véletlenül bemondták a király halálhírét. A hír állítólag minden brit rádiónál készenlétben van, most ez egy számítógépes hiba miatt aktiválódott.

Peter Moore, a rádióállomás vezetője közölte, hogy véletlenül aktiválódott az „Uralkodó halála” eljárás, amelyet az összes brit állomás készenlétben tart. „Elnézést kérünk Őfelségétől a királytól és hallgatóinktól az esetlegesen okozott kellemetlenségekért” – fogalmazott Moore az Index összefoglalója szerint, amely a Guardian híre alapján készült.

A bejegyzés nem tért ki arra, mennyi idő telt el azelőtt, hogy észrevették volna a hibát, de szerda délután nem volt elérhető a keddi adás 13:58 és 17:00 óra között az állomás weboldalán.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Meghalt Károly király – mondták be tévedésből, ezért elnézést kértek

nagy-britannia

iii. károly

károly király

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Bécsben: mindenki szeretné tudni, kik a felelősök azbesztügyben

Magyar Péter Bécsben: mindenki szeretné tudni, kik a felelősök azbesztügyben
Nem voltam kemény, csak egyenes és őszinte azbesztügyben, és a kancellár úr jól fogadta” – Magyar Péter miniszterelnök rövid sajtótájékoztatót tartott a Hofburg előtt Bécsben, miután hivatalos munkaebéden vett részt minisztereivel az osztrák gazdasági élet képviselőivel. Találkozott és megbeszélést folytatott Alexander Van der Bellen osztrák államfővel is, majd a magyar delegáció vonattal indult haza Budapestre.
 

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan bejelentést tett Magyar Péter Bécsben: hatalmas összeg érkezhet Magyarországra

Váratlan bejelentést tett Magyar Péter Bécsben: hatalmas összeg érkezhet Magyarországra

Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 16:04
Kétes hírnév, magyar is az európai bűnözői toplistán
2026. május 21. 14:59
Rio-párizsi gép – Közel két évtized után kimondta a bíróság: bűnös az Air France és az Airbus
×
×