Army boots close up in line on parade day
Nyitókép: vasile voicu/Getty Images

Amerikai figyelmeztetés: a magyar katonaságnak is a legmagasabb készenlétben kell állnia

Infostart / MTI

A katonaságnak, akár az Egyesült Államokban, akár Magyarországon, a készenlét legmagasabb fokán kell állnia minden nap, különösen a mai konfliktusoktól terhelt időkben – jelentette ki Matthew Woodruff vezérőrnagy, az Egyesült Államok Ohioi Nemzeti Gárdájának parancsnoka szerdán Washingtonban a magyar honvédelem napja alkalmából tartott megemlékezésen.

A főtiszt az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, „nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat biztonsági szempontból”.

A vezérőrnagy hozzátette, hogy napi kapcsolattartásból is áll az amerikai–magyar katonai együttműködés egyik legrégebbi intézménye, az Egyesült Államok Ohio államának Nemzeti Gárdája és a Magyar Honvédség közötti 34 évre visszanyúló partnerség.

Matthew Woodruff emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben Ohio állam katonái és magyar katonák nem csak közös gyakorlatokon vettek részt, de több közös műveletben, így Afganisztánban, a Balkánon és egyéb helyeken is együtt szolgáltak, és az együttműködés állandóan megújul.

Oroszi Zsolt vezérőrnagy, Washingtonban dolgozó magyar véderő attasé az MTI-nek a jelenleg zajló közel-keleti konfliktus kapcsán elmondta, hogy „értelemszerűen egy konfliktusban érintett ország hadereje a legmagasabb harckészültségben van, jelenleg ilyen készültség van az Egyesült Államokban, ugyanakkor Magyarország esetében ez nem áll fenn”.

Hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán konfliktus, valamint a viszonylag közeli Közel-Kelet miatt a Magyar Honvédség is folyamatos készenlétben van, de nincs elrendelve a legmagasabb készenléti szint.

Az attasé rámutatott, hogy az Ohioi Nemzeti Gárda már csak azért is legmagasabb készenlétben van, mert a szövetségi államok nemzeti gárdái ugyan területvédelmi feladatokat látnak el, ugyanakkor Ohio állam katonaságát rendszeresen bevonják külföldi műveletekbe is.

„A kapcsolattartás a nap 24 órájában természetes dolog”

– tette hozzá Oroszi Zsolt a több mint három évtizedes múltra visszanyúló katonai partnerséggel kapcsolatban.

A magyar honvédelem napja alkalmából a washingtoni magyar nagykövetségen tartott eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták a legtöbb NATO szövetséges országból, ott volt több NATO-n kívüli ország katonai attaséi hivatalának képviselője, valamint az amerikai hadügy- és külügyminisztérium képviselői is.

Csiki Varga Tamás: Európa katonai fenyegetésnek tekinti Oroszországot, de nem „az ukrán módon"
A német katonai vezetés az orosz fenyegetettség miatt egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Csiki Varga Tamás elemző szerint a németek az éberség fenntartása miatt figyelmeztetnek az orosz katonai veszélyre, de ők sem számolnak egy hagyományos „invázióval” több százezer katona bevetésével, mert azt ma már akár drónokkal is meg lehet akasztani. Úgy véli, inkább provokációk, destabilizáló és egyéb kisebb volumenű műveletek fenyegetnek az oroszok részéről..
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet a Fekete-tenger felett – közölte a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze hat méterre repült el a brit repülőgép orra előtt - írja a Sky News. Az ukrán dróncsapások az elmúlt napokban Közép-Oroszország szinte valamennyi jelentős olajfinomítóját leállásra vagy kapacitáscsökkentésre kényszerítették. Ezt adatok és névtelenséget kérő források is megerősítették.

