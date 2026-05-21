Amerikai figyelmeztetés: a magyar katonaságnak is a legmagasabb készenlétben kell állnia

A főtiszt az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, „nem tudjuk, hogy a jövő mit tartogat biztonsági szempontból”.

A vezérőrnagy hozzátette, hogy napi kapcsolattartásból is áll az amerikai–magyar katonai együttműködés egyik legrégebbi intézménye, az Egyesült Államok Ohio államának Nemzeti Gárdája és a Magyar Honvédség közötti 34 évre visszanyúló partnerség.

Matthew Woodruff emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedekben Ohio állam katonái és magyar katonák nem csak közös gyakorlatokon vettek részt, de több közös műveletben, így Afganisztánban, a Balkánon és egyéb helyeken is együtt szolgáltak, és az együttműködés állandóan megújul.

Oroszi Zsolt vezérőrnagy, Washingtonban dolgozó magyar véderő attasé az MTI-nek a jelenleg zajló közel-keleti konfliktus kapcsán elmondta, hogy „értelemszerűen egy konfliktusban érintett ország hadereje a legmagasabb harckészültségben van, jelenleg ilyen készültség van az Egyesült Államokban, ugyanakkor Magyarország esetében ez nem áll fenn”.

Hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán konfliktus, valamint a viszonylag közeli Közel-Kelet miatt a Magyar Honvédség is folyamatos készenlétben van, de nincs elrendelve a legmagasabb készenléti szint.

Az attasé rámutatott, hogy az Ohioi Nemzeti Gárda már csak azért is legmagasabb készenlétben van, mert a szövetségi államok nemzeti gárdái ugyan területvédelmi feladatokat látnak el, ugyanakkor Ohio állam katonaságát rendszeresen bevonják külföldi műveletekbe is.

„A kapcsolattartás a nap 24 órájában természetes dolog”

– tette hozzá Oroszi Zsolt a több mint három évtizedes múltra visszanyúló katonai partnerséggel kapcsolatban.

A magyar honvédelem napja alkalmából a washingtoni magyar nagykövetségen tartott eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták a legtöbb NATO szövetséges országból, ott volt több NATO-n kívüli ország katonai attaséi hivatalának képviselője, valamint az amerikai hadügy- és külügyminisztérium képviselői is.