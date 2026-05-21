Lecserélték a Bundesliga első női futballedzőjét, férfira

A svájci szakember játékos pályafutása alatt csatár volt, tizenkétszer szerepelt hazája válogatottjában, húsz gólt szerzett a 2004/2005-ös idényben az FC Thunban, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, sőt a harmadik helyen végezve átkerült az UEFA Kupába.

Mauro Lustrinelli edzői pályafutását is az FC Thunnál kezdte, de négy éven keresztül a svájci U21-es válogatottnál is dolgozott, irányításával két korosztályos Európa-bajnokságra jutott ki a fiatalokkal. A Thunhoz 2022-ben tért vissza, három évvel később feljuttatta a csapatot a másodosztályból, ebben az idényben, újoncként pedig megnyerte a bajnokságot - írja az m4sport.hu.

„Nagyon várom a kihívást az Union Berlinnél” – mondta az 50 éves tréner a Bundesliga-csapat hivatalos honlapjának adott interjúban, majd hozzátette, rendkívül motivált, mert úgy véli, hogy „egységgel, szenvedéllyel, kemény munkával és bátorsággal együtt sikereket érhetünk el”.

„Mauro Lustrinelli az elmúlt években bebizonyította, miként képes egy csapatot formálni és fejleszteni. A bajnoki cím megszerzése egy frissen feljutott csapattal nemcsak szakmai képességeit mutatja, hanem azt is, hogy képes vezetni és motiválni a csapatot, ráadásul a játszatott futballstílusa is megfelel az elképzeléseinknek” – tette hozzá Horst Heldt ügyvezető igazgató.

Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt. Az utolsó öt fordulóban Marie-Louise Eta felelt a szakmai munka irányításáért, aki az első női vezetőedző a Bundesliga történelmében.