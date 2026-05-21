2026. május 21. csütörtök Konstantin
Schäfer András, az Union Berlin játékosa (b2) sárga lapot kap Sören Storks játékvezetõtõl a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Union Berlin-eintracht Frankfurt mérkõzésén Berlinben 2026. február 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Lecserélték a Bundesliga első női futballedzőjét, férfira

Mauro Lustrinellit nevezték ki a német labdarúgó-bajnokságban szereplő, Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzőjének.

A svájci szakember játékos pályafutása alatt csatár volt, tizenkétszer szerepelt hazája válogatottjában, húsz gólt szerzett a 2004/2005-ös idényben az FC Thunban, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, sőt a harmadik helyen végezve átkerült az UEFA Kupába.

Mauro Lustrinelli edzői pályafutását is az FC Thunnál kezdte, de négy éven keresztül a svájci U21-es válogatottnál is dolgozott, irányításával két korosztályos Európa-bajnokságra jutott ki a fiatalokkal. A Thunhoz 2022-ben tért vissza, három évvel később feljuttatta a csapatot a másodosztályból, ebben az idényben, újoncként pedig megnyerte a bajnokságot - írja az m4sport.hu.

„Nagyon várom a kihívást az Union Berlinnél” – mondta az 50 éves tréner a Bundesliga-csapat hivatalos honlapjának adott interjúban, majd hozzátette, rendkívül motivált, mert úgy véli, hogy „egységgel, szenvedéllyel, kemény munkával és bátorsággal együtt sikereket érhetünk el”.

„Mauro Lustrinelli az elmúlt években bebizonyította, miként képes egy csapatot formálni és fejleszteni. A bajnoki cím megszerzése egy frissen feljutott csapattal nemcsak szakmai képességeit mutatja, hanem azt is, hogy képes vezetni és motiválni a csapatot, ráadásul a játszatott futballstílusa is megfelel az elképzeléseinknek” – tette hozzá Horst Heldt ügyvezető igazgató.

Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt. Az utolsó öt fordulóban Marie-Louise Eta felelt a szakmai munka irányításáért, aki az első női vezetőedző a Bundesliga történelmében.

Hatalmasat drágulhat a budapesti taxizás

Jövő pénteken dönthet a Fővárosi Közgyűlés, a városvezetés elfogadta és beterjeszti a taxisok 27 százalékos tarifaemelési javaslatát; nem fenyegeti csőd a fővárost, de az új kormánnyal mihamarabb szeretnének megállapodni a szolidaritási hozzájárulás és a fejlesztési források ügyében is – mindezt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója mondta egy csütörtöki háttérbeszélgetésen.
 

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Hack Péter jogtudós alkotmányellenesnek tartja azt a tiszás alaptörvény-módosítási tervet, amely megakadályozná, hogy Orbán Viktor valaha is miniszterelnök lehessen még egyszer.
 

Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei?
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert?
 
Ellentmondásos hírek érkeznek az iráni háborúból - Hullámvasúton a forint

Szerda délután nagyot erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, előbbi jegyzése 360, utóbbié 310 forint alá süllyedt. A mozgások hátterében vélhetően a közel-keleti háborúból érkező kedvező hírek álltak. Mivel az iráni béketárgyalásokkal kapcsolatos remények csökkentették a menedékeszközök iránti keresletet, az amerikai dollár hathetes csúcsa alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az ausztrál dollár a váratlanul megemelkedő munkanélküliségi ráta hatására gyengült. A nap folyamán több hír is komoly fordulatot hozott a magyar fizetőeszköz árfolyamában: a várakozásoknál gyengébb európai gazdasági kilátások és az iráni béketárgyalások akadozása gyengülést hozott a forint árfolyamában, de estére a magyar fizetőeszköz teljesen ledolgozta napi veszteségét.

Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot

Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére.

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

