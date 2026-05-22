2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Autós tankol egy benzinkúton Münchenben 2026. március 10-én. Az üzemanyagárak jelentõsen emelkedtek Németországban az Irán elleni amerikaiizraeli légicsapások és a teheráni válaszcsapások okozta olajpiaci bizonytalanság miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

A nem védett árú benzinből is jóval több fogy a szokásosnál

Üzemanyaghiány nem lesz, akkor is ellátható a magyar üzemanyagpiac, ha kifogynak a biztonsági készletek – viszont a százhalombattai finomító még mindig nem üzemel teljes kapacitáson.

Márciusban a tavaly márciusinál mintegy 20 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak töltőállomásainál, és az áprilisi számok is kedvezőnek ígérkeznek. A nem védett áras, szabadpiaci szegmensben is nőtt a forgalom, ez az országos forgalom mintegy 10 százalékát teszi ki – írja a VG.

A lap által megkérdezett Grád Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának nincsen információja arról, hogy gond lenne az orosz kőolaj importjával. Működik a Barátság és az Adria-kőolajvezeték is. Azonban

a Mol százhalombattai finomítója várhatóan az idei harmadik negyedévig mindössze 60 százalékos kapacitáson tud termelni.

Mindeközben a hazai biztonsági üzemanyagkészlet tulajdonosa, a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség olyan áron köteles kiszolgálni a hozzá forduló vevőket, amely mellett keletkezik nekik a védett áras értékesítés mellett is árrésük. Viszont az MSZKSZ-től csak olyan arányban vásárolhatnak, amilyen arányban előzőleg hozzájárultak (piaci áron) a biztonsági készlet feltöltéséhez – írják a cikkben.

A saját töltőállomásokkal rendelkező nagykereskedők emellett elsősorban saját benzinkútjaikat látják el, a kisebb tőkeerejű fehér kutaknak pedig a biztonsági készlet maradéka, illetve a szabadpiaci beszerzés jut. Emlékeztetnek, hogy a mostani védett ár bő két hónapja él, az előző üzemanyagárstop pedig 2021 novembere és 2022 decembere között volt érvényben.

Hozzáteszik, hogy a piaci áron történő beszerzést, illetve a biztonsági készletek pótlását mindeközben megnehezíti és megdrágítja a szűkös világpiaci kínálat. A NATO már azt mérlegeli, hogy támogatást nyújtana a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóknak, ha júliusig nem normalizálódik a helyzet.

Hortay Olivér a stratégiai tartalék újbóli felszabadítása után: Magyarország mennyiségi oldalról „rendben van”
A gazdasági és energetikai miniszter összesen 575 millió liternyi tartalék üzemanyag felszabadítására adott utasítást az ellátás zavartalanságának biztosítására; a biztonsági kőolajtermék-készletet legkésőbb június 30-ig vissza kell tölteni. Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint a döntés alapján az új kormány fenntartja a védett árat, az ehhez szükséges üzemanyag-mennyiséget a stratégiai készletek egy részének további felszabadításából fedezi.
Beneš-dekrétumok – Célt ért egy magyar földtulajdonos küzdelme

A szlovák Alkotmánybíróság megsemmisítette a Legfelsőbb Bíróság korábbi döntését, és kimondta, hogy a magyar földtulajdonos alkotmányos panaszai jogosak voltak. A döntés értelmében ismét el kell ismerni Bositsék tulajdonjogát azokra a földterületekre, amelyeket az állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva próbált elkobozni.
Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.
 

A befektetők egész egyszerűen hinni akarnak - Nagyot fordultak az amerikai tőzsdék

Mozgalmas volt a részvénypiacokon a csütörtöki kereskedési nap is. Az Egyesült Államokban kezdetben rossz volt a hangulat, mert az iráni fejlemények nem éppen abba az irányba mutattak, hogy rendeződne a Hormuzi-szoros helyzete, majd jött este az amerikai elnök kijelentése.

Sok diák számára aranybánya lehet az idei nyár: ezek a munkák fizetnek a legjobban

A nyári szezon közeledtével ismét élénkül a diákmunka-piac, idén az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak.

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

