Márciusban a tavaly márciusinál mintegy 20 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak töltőállomásainál, és az áprilisi számok is kedvezőnek ígérkeznek. A nem védett áras, szabadpiaci szegmensben is nőtt a forgalom, ez az országos forgalom mintegy 10 százalékát teszi ki – írja a VG.

A lap által megkérdezett Grád Ottónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának nincsen információja arról, hogy gond lenne az orosz kőolaj importjával. Működik a Barátság és az Adria-kőolajvezeték is. Azonban

a Mol százhalombattai finomítója várhatóan az idei harmadik negyedévig mindössze 60 százalékos kapacitáson tud termelni.

Mindeközben a hazai biztonsági üzemanyagkészlet tulajdonosa, a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség olyan áron köteles kiszolgálni a hozzá forduló vevőket, amely mellett keletkezik nekik a védett áras értékesítés mellett is árrésük. Viszont az MSZKSZ-től csak olyan arányban vásárolhatnak, amilyen arányban előzőleg hozzájárultak (piaci áron) a biztonsági készlet feltöltéséhez – írják a cikkben.

A saját töltőállomásokkal rendelkező nagykereskedők emellett elsősorban saját benzinkútjaikat látják el, a kisebb tőkeerejű fehér kutaknak pedig a biztonsági készlet maradéka, illetve a szabadpiaci beszerzés jut. Emlékeztetnek, hogy a mostani védett ár bő két hónapja él, az előző üzemanyagárstop pedig 2021 novembere és 2022 decembere között volt érvényben.

Hozzáteszik, hogy a piaci áron történő beszerzést, illetve a biztonsági készletek pótlását mindeközben megnehezíti és megdrágítja a szűkös világpiaci kínálat. A NATO már azt mérlegeli, hogy támogatást nyújtana a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóknak, ha júliusig nem normalizálódik a helyzet.