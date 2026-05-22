Direkt otthagyta két kisfiát az út szélén az anyuka az autópályán

A két kisfiút kedden este találták meg egyedül, a Lisszabontól mintegy száz kilométerre délre, az Alcácer do Salt Comporta üdülővárossal összekötő 253-as főúton. A gyermekek eltűnését már tíz nappal korábban jelentették Kelet-Franciaországban.

Anyjukat az ország középső részén fekvő Fátima városában tartóztatták le.

A francia ügyészség a gyermekek eltűnését követően kiskorúak elhagyása miatt indított eljárást, és közölte: a felső-rajnai Colmarban élő, 41 éves anya „magyarázat nélkül tűnt el a két gyermekkel”. Az elvált apa önként jelentkezett a rendőrségen, és kiskorúak elrablása miatt feljelentést tett. Jean Richert ügyész elmondása szerint maga az apa sem érti, mi történhetett.

„Az anya családja május 11-én jelezte aggodalmát a hatóságoknál. Ami meglepő volt: a nőnek semmi oka nem lett volna otthonról eltávozni, mégis nyom nélkül eltűnt, és senkit sem értesített” – idézte fel az ügyész.

A nyomozás során megállapították, hogy a nő autóval indult el, és tartózkodási helyét sikerült azonosítani Dél-Franciaországban, majd Spanyolországban és Portugáliában is.

A sajtóban megjelent első információk szerint az anya és élettársa hátizsákokba vizet, kekszet, gyümölcsöt és váltóruhát készített a gyerekeknek, személyazonossági okmányokat azonban nem adtak nekik.

Az út szélén zokogó kisfiúkat egy autós, Alexandre Quintas vette észre, és elvitte őket a saját pékségébe, ahol étellel, fagylalttal és játékokkal igyekezett megvigasztalni őket, majd értesítette a hatóságokat.

A portugáliai Santiago do Cacémban csütörtök reggel sürgősségi eljárást indítottak az ügyben egy családjogi bíróságon. A kisfiúkat kórházba szállították, ahol megfigyelés alatt állnak. A portugál hatóságok jelenleg gyámot vagy nevelőcsaládot keresnek nekik, de később valószínűleg visszatérnek Franciaországba, az apa családjához. A setúbali kórházból való elbocsátásukat követően a francia nagykövetség gondoskodik róluk.