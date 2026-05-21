Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium megőrzéséért

Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium – MCC megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá – írta Orbán Balázs fideszes országgyűlési képviselő, az MCC kuratóriumának elnöke a Facebook-oldalán.

„Az MCC három évtizede közösséget, tudást és lehetőséget jelent fiatalok ezrei számára – politikai vagy társadalmi háttértől függetlenül. Hiszünk abban, hogy ezeket az értékeket közösen kell megőriznünk a jövő generációi számára is” – írta az Orbán Viktor mellett politikai igazgatóként dolgozó Orbán Balázs.

A levelet, amely május 6-i keltezésű, aláírta többek között

Stumpf István volt alkotmánybíró és kancelláriaminiszter,

Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt stratégiai államtitkára,

Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó,

Fa Nándor vitorlázó,

Kassai Lajos íjkészítő mester, a modernkori lovasíjászat megteremtője is.

Mint ismert, a Tisza Párt benyújtotta a parlamentnek első Alaptörvény-módosító javaslatát, melynek egyik részeként kimondanák, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) vagyona nemzeti vagyon, az állam pedig meg is szüntetheti ezeket. Korábban vita kezdődött az MCC-nek juttatott Richter- és Mol-részvények sorsáról is.

A Matthias Corvinus Collegium az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.