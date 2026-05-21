2026. május 21. csütörtök
Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium megőrzéséért

A magyar tehetséggondozás jövőjét kívánják biztosítani a kezdeményezők és az aláírók, akik fontosnak tartják, hogy a 30 éve alapított Mathias Corvinus Collegium közössége a jövőben is megmaradjon az alapító által meghirdetett közös értékeket hitelesen képviselve: ez az európai kultúra gyökereihez való ragaszkodás, a nemzetközileg versenyképes tudás, az érdemalapú érvényesülés és a minden magyar iránti felelősségvállalás.

Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium – MCC megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá – írta Orbán Balázs fideszes országgyűlési képviselő, az MCC kuratóriumának elnöke a Facebook-oldalán.

„Az MCC három évtizede közösséget, tudást és lehetőséget jelent fiatalok ezrei számára – politikai vagy társadalmi háttértől függetlenül. Hiszünk abban, hogy ezeket az értékeket közösen kell megőriznünk a jövő generációi számára is” – írta az Orbán Viktor mellett politikai igazgatóként dolgozó Orbán Balázs.

A levelet, amely május 6-i keltezésű, aláírta többek között

  • Stumpf István volt alkotmánybíró és kancelláriaminiszter,
  • Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt stratégiai államtitkára,
  • Gyurta Dániel olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó,
  • Fa Nándor vitorlázó,
  • Kassai Lajos íjkészítő mester, a modernkori lovasíjászat megteremtője is.

Mint ismert, a Tisza Párt benyújtotta a parlamentnek első Alaptörvény-módosító javaslatát, melynek egyik részeként kimondanák, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) vagyona nemzeti vagyon, az állam pedig meg is szüntetheti ezeket. Korábban vita kezdődött az MCC-nek juttatott Richter- és Mol-részvények sorsáról is.

A Matthias Corvinus Collegium az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.

Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy mekkora a költségvetési mozgástere a Tisza-kormánynak az előző kabinettől megörökölt nehéz helyzetben. Az már ugyanis a választási kampányban is elhangzott, hogy az uniós pénzek hazahozatala mellett az értelmetlen kiadások és a túlárazott szerződések megszüntetése, valamint egy alapos költségvetési átcsoportosítás segítségével lehetne konszolidálni a büdzsét. A témát Darvas Zsolt a brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatársa elemezte. A műsor második felében az Nvidia megunhatatlan szárnyalásáról volt szó, amely a legfrissebb negyedéves jelentés szerint éves alapon 85 százalékos bevételnövekedést könyvelhetett el, és ezzel ismét felülmúlt mindenfajta várakozást. Meddig fokozható ez a nyaktörő tempó, hol állhat meg a szárnyaló részvényárfolyam? Erről is kérdeztük Kaszab Balázst, a Portfolio elemzőjét.

Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, augusztusban viszik a lomot mind a 10 körzetben

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

