Fontos kerékpárút épül az északkeleti régióban

Megkezdődött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkát és Ópályit összekötő kerékpárút építése. A projekt kommunikációjáért felelős társaság közölte: a több mint 538 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházást az Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozzák.

A mintegy 1,7 kilométer hosszú kerékpárutat a településeket összekötő útszakasz mellett alakítják ki, a fejlesztés okospad és digitális hirdetőoszlop kihelyezését is tartalmazza.

A kivitelezés és a projekt befejezésének határideje 2027. december 31-e.

