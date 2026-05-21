ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.87
usd:
309.68
bux:
131460.2
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter beszédet mond Hegedûs Loránt író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke szobrának avatásán Budapesten, a református zsinati székház kertjében 2026. április 25-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.

Magyarország eddigi szigorú migrációs politikája felszámolásának tartja a Fidesz frakcióvezetője az alaptörvény Tisza Párt által kezdeményezett, a parlamentnek szerdán benyújtott módosítását. Gulyás Gergely Facebook-oldalán közzétett posztjában aggasztónak nevezte, hogy törölnék az alkotmányból a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést.

Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem

azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg

–fejtette ki.

Az ellenzéki politikus szerint ez ellentétes az ország érdekeivel és ellentétes a Tisza Párt kampányban hangoztatott ígéreteivel is, ami úgy szólt: a Fidesz-KDNP-kormányok által érvényesített szigorú migrációs politikában nem lesz változás.

Aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást – közölte Gulyás Gergely.

A frakcióvezető szóvá tette azt is, hogy bár a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg. Az alaptörvény, valamint az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslatok több kérdést vetnek fel, mint amennyit rendeznek.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint

Magyar Péter nem bízik saját kormányzati teljesítményében, fél Orbán Viktor visszatérésétől

– Rétvári Bence eljuttatott állásfoglalásában így értékelte az alaptörvény-módosítás tartalmát.

A KDNP frakcióvezetője szerint a visszamenőleges hatályú módosítással megpróbálnák kizárni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök lehessen. Ha a Tisza Párt és Magyar Péter bízna abban, hogy a saját kormányzati teljesítményével a következő választást meg tudja nyerni, akkor nem nyújtana be ilyen módosítást és nem próbálná meg adminisztratív eszközökkel megakadályozni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök lehessen – fejtette ki.

Rétvári Bence kiemelte: jól látható, hogy 16 év alatt mennyi mindent ért el a korábbi kormányfő, mennyi „nemzeti vívmányunk” van, a Tisza Párt szerinte nem bízik hasonló teljesítményben.

Értékelése szerint Magyar Péter fél a saját igazságügyminiszterétől is, ezért két képviselővel, a tárca vezetőjét megkerülve nyújtották be ezt a javaslatot. Azért tettek így, mert nyilván az igazságügyminiszter kifogásolta, jelezte volna, hogy ilyen alaptörvény-módosítást nem lehet benyújtani, ami 1990-ig visszamenőleg próbál viszonyokat rendezni – tette hozzá.

Kezdőlap    Belföld    Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

miniszterelnök

módosítás

alaptörvény

szuverenitásvédelmi hivatal

tisza-kormány

kekva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata
Benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. A javaslat korlátozná a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Emellett „lépéseket tesz” a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése felé, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) vagyona nemzeti vagyon.
 

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Magyar Péter Gdanskból üzent

Donald Tusk szerint Magyar Péter látogatása is fontos jelzés

Magyar Péter „kívül akar maradni a lengyel belpolitikai vitákon”

A tervezettnél korábban tér haza Magyar Péter

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le

Legyőzte volt mentorát a bíróságon Sam Altman, az OpenAI igazgatója. Elon Musk viszont nem hajlandó elfogadni a vereséget. A milliárdosnak akkora a vagyona, hogy megengedheti magának, hogy több pert is elveszítsen, vagy fellebbezzen.
VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik

A szerdai piaczárást követően publikálta első negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 85 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájó pofont kapott Magyarország: a kanyarból nézhetjük, ahogy már ebben is leelőz minket Románia?

Fájó pofont kapott Magyarország: a kanyarból nézhetjük, ahogy már ebben is leelőz minket Románia?

Jelenleg Magyarország minősítése felülvizsgálat alatt áll: a kilátásokat a romló költségvetési és államadóssági helyzet veszélyezteti.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Castro and five others are charged with conspiracy to kill US nationals, murder, and destruction of aircraft

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 05:00
Egy kis nyár, egy kis eső – időjárási előrejelzés
2026. május 21. 04:20
A lakosság segítségét kérik, erre a hangra kell vadászni
×
×