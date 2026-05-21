Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Magyarország eddigi szigorú migrációs politikája felszámolásának tartja a Fidesz frakcióvezetője az alaptörvény Tisza Párt által kezdeményezett, a parlamentnek szerdán benyújtott módosítását. Gulyás Gergely Facebook-oldalán közzétett posztjában aggasztónak nevezte, hogy törölnék az alkotmányból a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést.

Ezzel ugyanis az új kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt szünteti meg, amelyet kétségtelenül megígért, hanem

azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet alapozza meg

–fejtette ki.

Az ellenzéki politikus szerint ez ellentétes az ország érdekeivel és ellentétes a Tisza Párt kampányban hangoztatott ígéreteivel is, ami úgy szólt: a Fidesz-KDNP-kormányok által érvényesített szigorú migrációs politikában nem lesz változás.

Aki elutasítja a migrációt, az ebben a formában nem szavazhatja meg az alkotmánymódosítást – közölte Gulyás Gergely.

A frakcióvezető szóvá tette azt is, hogy bár a Tisza Párt a kampányban döntően gazdasági és jóléti ígéreteket tett, ezek teljesítéséből eddig semmit sem kezdett meg. Az alaptörvény, valamint az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslatok több kérdést vetnek fel, mint amennyit rendeznek.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint

Magyar Péter nem bízik saját kormányzati teljesítményében, fél Orbán Viktor visszatérésétől

– Rétvári Bence eljuttatott állásfoglalásában így értékelte az alaptörvény-módosítás tartalmát.

A KDNP frakcióvezetője szerint a visszamenőleges hatályú módosítással megpróbálnák kizárni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök lehessen. Ha a Tisza Párt és Magyar Péter bízna abban, hogy a saját kormányzati teljesítményével a következő választást meg tudja nyerni, akkor nem nyújtana be ilyen módosítást és nem próbálná meg adminisztratív eszközökkel megakadályozni, hogy Orbán Viktor még egyszer miniszterelnök lehessen – fejtette ki.

Rétvári Bence kiemelte: jól látható, hogy 16 év alatt mennyi mindent ért el a korábbi kormányfő, mennyi „nemzeti vívmányunk” van, a Tisza Párt szerinte nem bízik hasonló teljesítményben.

Értékelése szerint Magyar Péter fél a saját igazságügyminiszterétől is, ezért két képviselővel, a tárca vezetőjét megkerülve nyújtották be ezt a javaslatot. Azért tettek így, mert nyilván az igazságügyminiszter kifogásolta, jelezte volna, hogy ilyen alaptörvény-módosítást nem lehet benyújtani, ami 1990-ig visszamenőleg próbál viszonyokat rendezni – tette hozzá.