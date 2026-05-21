ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.11
usd:
310.32
bux:
131605.27
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Business analysis stock graph backtest in crisis covid-19 for investment in stockmarket and finance business planning selective stock for Stockmarket crash and Financial crisis
Nyitókép: TERADAT SANTIVIVUT/Getty Images

Korányi G. Tamás: a tőzsdei szereplők negyedéves eredményein jól látható nyomot hagyott a forint erősödése

Infostart / InfoRádió

A tőzsdei szakértő az InfoRádióban három jelentős vállalat, az AutoWallis, a Waberer's és az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. első negyedéves jelentését vizsgálta, rámutatva a befolyásoló tényezőkre 2025 azonos időszakához képest.

Több tőzsdei cég is közzétette negyedéves jelentését, amelyet az eredményeken túl az erősödő forint árfolyam is erősen befolyásolt.

„Ma reggel tette közzé az AutoWallis a gyorsjelentését, a végső szám eléggé vegyes képet mutat. Ilyenkor mindenki a nettó eredményt várja, ami eléggé negatív, a tavalyi 600 milliós plusz után idén egy több mint félmilliárdos, 509 milliós mínusz szerepel a végén, ami a forinterősödéssel magyarázható” – mondta az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, hozzátéve, hogy vannak egyéb részletek is, amik árnyalják, javítják a képet.

A cég árbevétele 105 milliárd forint, ami 2 százalékkal kisebb, mint a tavalyi, ám ez nem jelentős, mert a nagykereskedelmi üzletág, ahol volt egy nagyobb visszaesés, ott a tavalyi első negyedévben volt egy rendkívüli, 500 autós tétel, ahol tűzkáros autókat értékesítettek, ez viszont idén nincs. Ezt kivéve tehát inkább egy pici javulás volt tapasztalható – mondta a szakértő.

A kiskereskedelmi forgalom kapcsán elmondta, ott 4 százalékos emelkedés történt, és ezzel összefüggésben az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 3,7 milliárd forintra nőtt 3 milliárd forintról. Korányi G. Tamás megjegyezte, ez eddig egy jó hír. Az autómárkák tekintetében az Opel és a Nissan növekedett, bár utóbbi Romániában veszteséget termel, a Dacia-eladások viszont csökkentek az első negyedévben.

„Összességében a pénzügyi soron vannak komolyabb negatívumok, az árfolyam miatt 600 millióval romlott az eredmény, ráadásul a társvállalat eredménye is romlott. Emellett több adót is kellett fizetni, így jött ki a mínusz félmilliárd forint” – foglalta össze a tőzsdei szakértő.

A Waberer's jelentése kapcsán a szakember elmondta, a cég eredménye a tavalyi 7,5 millió euróhoz képest is nőni tudott, 7,7 millió euróra. Megjegyezte, az erősödés miatt ez forintra átszámítva mínusz 10 százalék EPS-ben (egy részvényre jutó nyereség), de összességében nem rosszabb. Az árbevétel 7 százalékkal tudott nőni, ami érdemi változás. Az EBITDA szinten maradt, az viszont érdekes, hogy a 11 millió eurós, adózás és osztalék előtti eredmény nagyobbik részét, 9,5 millió eurót a vállalat biztosítási üzletága hozta, a logisztika csak 1,5 milliót.

Korányi G. Tamás az Állami Nyomda (ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.) eredményeit jóként értékelte. Megjegyezte viszont, hogy ha csak a végső számot nézzük, hogy a tavalyi első negyedévben elért 4 milliárdos adózott eredményhez képest ugyanez a szám most 2,7 milliárd, akkor látszólag romlás történt. Azonban arról van szó, hogy a 10 éves, hatalmas angolai útlevél-projekt (melynek során a vállalat 130 millió euró értékű szerződés keretében szállít biometrikus útlevélkibocsátó rendszert és készít e-útleveleket Angola számára) kezdetben „orrnehéz” volt, és a kezdetekor elszámoltak egy nagyobb összeget, ami mintegy 1,5 milliárd forinttal megdobta a 2025-ös, első negyedéves eredményt – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy a vállalat árbevétele így 23 milliárdról 17 milliárdra csökkent.

Mindez az exportra is hatással volt, hiszen tavaly ez egy elég nagy tétel volt Angolában, most azonban az adózott eredmény csökkenésével együtt jól látható, hogy a 2025-ös üzlet egyszeri tétel volt, egy 10 éves program eleje, a továbbiakban azonban a szakember szerint fenntartható ez a szint.

A szakértő összességében jó eredményként értékeli, hogy az első negyedévben a vállalat 7,7 milliárdot, részvényenként 187 forintot tudott termelni (a választási időszak nyomdai megbízásaival), és ezt a piac is így értékelte a 7800 forintos árfolyammal. Megjegyezte, ebben benne van a július 15-én járó 503 forintos osztalék is. Korányi G. Tamás szerint a társaságnál arra számítanak, hogy bár az eredményt, lévén euróban exportálnak, befolyásolni fogja ugyan az erősödő forint, de ezt ellensúlyozni tudja a kamatcsökkenés, ezzel az egyik legjobb osztalékfizetővé válik az Állami Nyomda papírja a hazai tőzsdén. Mint mondta, ha ez az 500 forint körüli érték 2027-ben is meglesz, akkor hasonló számok mellett a vállalat árfolyamot erősíthet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Korányi G. Tamás: a tőzsdei szereplők negyedéves eredményein jól látható nyomot hagyott a forint erősödése

bevétel

jelentés

tőzsde

korányi g. tamás

negyedév

waberers

nyomda

autowallis

adózott eredmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Katonai tiszteletadással fogadták Magyar Pétert Bécsben

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

VIDEÓ
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.21. csütörtök, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Magyarországon 2024 végén 98 226 üzlet működött, ami egy év alatt közel 2 850 boltos csökkenést jelent – átlagosan napi 7,8 üzlet zárt be. A koronavírus-járvány óta eltelt hét évben összesen 31 ezer bolttal lett kevesebb, ami 24 százalékos visszaesés. A bezárási hullámot a kiskereskedelmi koncentráció, a rezsiköltségek emelkedése, az infláció és az online vásárlás térhódítása egyaránt hajtja. A legnagyobb arányú csökkenés a média-, kulturális és ruházati szaküzleteknél tapasztalható, növekedés egy szűk csoportban látható csak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent

Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent

A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China says US should stop 'threats' against Cuba after ex-leader charged

China says US should stop 'threats' against Cuba after ex-leader charged

It comes after the US charged Cuba's ex-leader with murder, the latest move putting pressure on the regime.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 09:58
Már érkeznek is a szállítmányok Ukrajnából, gyors tiltást ígér a kormány
2026. május 21. 07:12
Revolutozik? Változások a láthatáron
×
×