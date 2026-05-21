Korányi G. Tamás: a tőzsdei szereplők negyedéves eredményein jól látható nyomot hagyott a forint erősödése

Több tőzsdei cég is közzétette negyedéves jelentését, amelyet az eredményeken túl az erősödő forint árfolyam is erősen befolyásolt.

„Ma reggel tette közzé az AutoWallis a gyorsjelentését, a végső szám eléggé vegyes képet mutat. Ilyenkor mindenki a nettó eredményt várja, ami eléggé negatív, a tavalyi 600 milliós plusz után idén egy több mint félmilliárdos, 509 milliós mínusz szerepel a végén, ami a forinterősödéssel magyarázható” – mondta az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, hozzátéve, hogy vannak egyéb részletek is, amik árnyalják, javítják a képet.

A cég árbevétele 105 milliárd forint, ami 2 százalékkal kisebb, mint a tavalyi, ám ez nem jelentős, mert a nagykereskedelmi üzletág, ahol volt egy nagyobb visszaesés, ott a tavalyi első negyedévben volt egy rendkívüli, 500 autós tétel, ahol tűzkáros autókat értékesítettek, ez viszont idén nincs. Ezt kivéve tehát inkább egy pici javulás volt tapasztalható – mondta a szakértő.

A kiskereskedelmi forgalom kapcsán elmondta, ott 4 százalékos emelkedés történt, és ezzel összefüggésben az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 3,7 milliárd forintra nőtt 3 milliárd forintról. Korányi G. Tamás megjegyezte, ez eddig egy jó hír. Az autómárkák tekintetében az Opel és a Nissan növekedett, bár utóbbi Romániában veszteséget termel, a Dacia-eladások viszont csökkentek az első negyedévben.

„Összességében a pénzügyi soron vannak komolyabb negatívumok, az árfolyam miatt 600 millióval romlott az eredmény, ráadásul a társvállalat eredménye is romlott. Emellett több adót is kellett fizetni, így jött ki a mínusz félmilliárd forint” – foglalta össze a tőzsdei szakértő.

A Waberer's jelentése kapcsán a szakember elmondta, a cég eredménye a tavalyi 7,5 millió euróhoz képest is nőni tudott, 7,7 millió euróra. Megjegyezte, az erősödés miatt ez forintra átszámítva mínusz 10 százalék EPS-ben (egy részvényre jutó nyereség), de összességében nem rosszabb. Az árbevétel 7 százalékkal tudott nőni, ami érdemi változás. Az EBITDA szinten maradt, az viszont érdekes, hogy a 11 millió eurós, adózás és osztalék előtti eredmény nagyobbik részét, 9,5 millió eurót a vállalat biztosítási üzletága hozta, a logisztika csak 1,5 milliót.

Korányi G. Tamás az Állami Nyomda (ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.) eredményeit jóként értékelte. Megjegyezte viszont, hogy ha csak a végső számot nézzük, hogy a tavalyi első negyedévben elért 4 milliárdos adózott eredményhez képest ugyanez a szám most 2,7 milliárd, akkor látszólag romlás történt. Azonban arról van szó, hogy a 10 éves, hatalmas angolai útlevél-projekt (melynek során a vállalat 130 millió euró értékű szerződés keretében szállít biometrikus útlevélkibocsátó rendszert és készít e-útleveleket Angola számára) kezdetben „orrnehéz” volt, és a kezdetekor elszámoltak egy nagyobb összeget, ami mintegy 1,5 milliárd forinttal megdobta a 2025-ös, első negyedéves eredményt – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy a vállalat árbevétele így 23 milliárdról 17 milliárdra csökkent.

Mindez az exportra is hatással volt, hiszen tavaly ez egy elég nagy tétel volt Angolában, most azonban az adózott eredmény csökkenésével együtt jól látható, hogy a 2025-ös üzlet egyszeri tétel volt, egy 10 éves program eleje, a továbbiakban azonban a szakember szerint fenntartható ez a szint.

A szakértő összességében jó eredményként értékeli, hogy az első negyedévben a vállalat 7,7 milliárdot, részvényenként 187 forintot tudott termelni (a választási időszak nyomdai megbízásaival), és ezt a piac is így értékelte a 7800 forintos árfolyammal. Megjegyezte, ebben benne van a július 15-én járó 503 forintos osztalék is. Korányi G. Tamás szerint a társaságnál arra számítanak, hogy bár az eredményt, lévén euróban exportálnak, befolyásolni fogja ugyan az erősödő forint, de ezt ellensúlyozni tudja a kamatcsökkenés, ezzel az egyik legjobb osztalékfizetővé válik az Állami Nyomda papírja a hazai tőzsdén. Mint mondta, ha ez az 500 forint körüli érték 2027-ben is meglesz, akkor hasonló számok mellett a vállalat árfolyamot erősíthet.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.