2026. május 21. csütörtök Konstantin
Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk. A miniszterelnök mögött Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Gurulós csere – Visszaküldi a múzeumba Kövér László székét az új házelnök

Forsthoffer Ágnes nem Kövér László székébe ül bele a parlamenti ülésteremben: az új házelnök a múzeumba küldi vissza az eddig használt ülőalkalmatosságot.

Országgyűlés az alsóházi ülésteremben dolgozik, a felsőházit – vagy más néven a főrendit – különböző rendezvényekre tartják fenn.

Az alsóházi ülésterem elnöki széke eredeti darab, egyike annak a Parlamentben lévő számos bútornak, amelyeket 1902-ben kifejezetten az épületnek gyártottak. A 124 éves, tölgyfából faragott, magas háttámlájú, piros kárpitozású ülőalkalmatosságot az Országgyűlés Hivatala 2013-ban vette vagyonkezelésbe a Nemzeti Múzeumtól.

„Most visszakerül oda” – jelentette be Forsthoffer Ágnes, a törvényhozás tiszás elnöke. „Itt látható ez a gyönyörű, történelmi jelentőségű bútordarab, amely tölgyfából készült. Az érdekessége, hogy az ülőlapja megfordítható. Amikor az elnöklést egymásnak átadták az elnökök, akkor megfordították a szék ülőlapját, hogy mindenki friss párnára ülhessen. Ez a szék lesz hamarosan látható a múzeumban, nézzék meg minél többen!” – tette hozzá.

A Parlament honlapján az Országház Filmműhelynek köszönhetően sok érdekes információ található az épület bútorzatáról is. Az egyik ilyen videóban Kelecsényi Kristóf művészettörténész beszél erről.

„Annak idején, amikor Steindl Imre és munkatársai megtervezték ezt a házat, akkor nemcsak építészként, hanem belsőépítészként is dolgoztak, és tulajdonképpen az utolsó, legapróbb részletekig mindenre terveket dolgoztak ki. Ebbe az Országház bútorzata is beleértendő, és nemcsak azok az egyedi bútorok, amiket egyébként általában a historizmus építészetében meg szoktak tervezni a tervezők, hanem olyan általános és alárendelt irodabútorok is, amelyek ténylegesen nem is vezetői irodák, hanem az Országházat minden nap használó és működtető személyzetnek, alkalmazottaknak voltak a használatában” – mondta.

Az Országgyűlés elnöke szerint vannak tárgyak, amelyeket történeti értékük és szimbolikus jelentőségük miatt meg kell őrizni a jövő generációi számára, és mivel egy ilyen értékes bútordarab napi igénybevétele gyorsíthatja a kopást, illetve sérüléseket okozhat, az elnöki széknek jobb helye lesz a múzeumban. Helyette egy hétköznapibb gurulószéket fog használni Forsthoffer Ágnes.

„Ez pedig az új szék, amelyről a vezető elnök fogja az országgyűlési üléseket irányítani, ezt fogjuk használni a következő időszakban. (...) Számomra egy egyszerűbb elnöki szék a szolgálati szerepet szimbolizálja. A házelnök nem uralkodó, hanem közfeladatot ellátó tisztségviselő” – fogalmazott videós bejegyzésében a politikus.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

