Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellár Magyar Péterrel folytatott közös bécsi sajtótájékoztatóján ismertette: gratulált a Tisza Párt választási győzelméhez, szerinte a magyar választók az európai értékek mellett döntöttek, a szomszédok közötti bizalmi kapcsolatok márpedig nagyon fontos, nem utolsó sorban hatással a gazdasági kapcsolatokra.

Említést tett a magyarországi különadókról, amelyek szintén aláásták a két ország közötti kapcsolatot eddig, és „diszkriminálta az osztrák vállalatokat”, bizalmát fejezte ki abban, hogy ezt a kapcsolódást is sikerül helyreállítani, ebben segíthet majd a gazdasági kormányzati vezetők és vállalatvezérek megbeszélései.

Azt is elmondta, el kell mélyíteni az együttműködést, így ugyanis többet lehet elérni a közös kihívások tengerén, a munkát az országok között össze kell hangolni, így erősödik majd Európa egésze is.

Síkra szállt az energiafüggetlenség mellett is, ami a versenyképesség kulcsa, ugyanígy a bürokráciacsökkentés, ebben a küzdelemben is új lendületre számít Magyar Péter megjelenésével az Európai Tanácsban.

Erős EU-ra az ukrajnai és a Hormuzi-szorost érintő problémák megoldására is szükség van szerinte, ugyanígy Montenegró és Albánia integrációjának folytatására, de valamennyi tagjelölt ország számára azonos feltételek kell, hogy vonatkozzanak, nem lehet „gyorsító sáv”.

Szót emelt még a biztonsági helyzetről is, aminek záloga a közös migrációs politika lehet.

Nem tagadta: van azbesztügy, ígérte is, hogy együtt fognak működni a magyar hatóságokkal, abban állapodtak meg, hogy az együttműködést el is fogják mélyíteni, és a közeli jövőben közös osztrák-magyar kormányülésre is sor kerülhet.

Új kezdet

Magyar Péter németül kezdte beszédét, majd magyarul folytatta, történelmi távlatok állomásaként említve kettejük találkozóját.

Jelezte, jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, ami alkalom arra, hogy teljesen más dimenzióba emelkedjen a két ország kapcsolata. Ő nem is csak egy, több közös kormányülés lehetőségéről is beszélt.

Új fejezetet szeretne tehát nyitni Ausztria és Magyarország kapcsolatában.

Úgy fogalmazott, a Tisza Párt nagyobb felhatalmazást kapott a választásokon, mint sokan gondolták volna, így a történelmi hagyományokat folytatva Varsóban és Bécsben tudta kezdeni 4 éves kormányzati ciklusát.

Magyar Péter jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, de kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.

„Lesznek viták, különbözőségek az európai intézményekkel, de biztosan más lesz a hangnem” – jelezte előre.

Bizakodásának adott hangot, hogy a vállalatok javára használják majd a hazatérő uniós forrásokat, és intézkedéseket tesznek a korrupció felszámolására, a haldokló magyar gazdaság feltámasztására.

Közlekedési fejlesztésekről külön is beszélt a magyar kormányfő, a Győr-Sopron autópálya Kismarton felé meghosszabbodna, valamint Bécs és Győr között is javulna a vasúti kapcsolat, a két ország munkavállalói közötti határellenőrzéseken pedig lazítani fog úgy, hogy az illegális migrációnak viszont gátat szab Magyarország, „ezt tudjuk vállalni”.

Azbesztügy

Ő is felhozta az azbesztügyet, amely még nem tudni, hány magyar embert, falut és várost érint, sok ezer magyar családot, de köszöni az osztrák kancellár segítségét és rugalmasságát, mert „itt nincs helye mellébeszélésnek, áltáthatóságra és közös munkára van szükség, hétfőn fel is áll a közös bizottság” – jelentette be. Valamennyi szakember a saját szemével és a mérőműszerével meggyőződhet a szennyeződésről.

Jelezte, ki fog derülni az öt osztrák bánya működésével kapcsolatos kérdések teljes igazsága, és az utolsó, még működő érintett osztrák bánya sorsáról is gyors döntést hoznak.

Megígérte: lesz kármentesítés, bármennyibe is kerül, azt is, hogy a „szennyező fizet” a végén, legyen szó akár milliárdos összegekről is.

Reméli, minta lesz az, hogy az ilyen problémákat gyorsan megoldják majd, akár vita nélkül is.

„Várom a közös munkát kancellár úrral és az osztrák kormánnyal. Imádom a történelmet, Budapestet, a hazámat, és amikor felnézek az épületekre, látom, mire voltak képesek emberek 30-40 év alatt. Azt kívánom magunknak, legyünk méltók az őseinkhez. Ha nem épületekben, akkor digitalizációban, biztonságban” – zárta gondolatait.

Kérdések, válaszok

Különadók: hogy oldják meg ezt a kérdést?

Magyar Péter: szóba kerültek, régóta vitatott ezek helyzete Magyarországon, de más országokban is. Pártunk választási programjában benne van, hogy azonos lehetőséget szeretnénk nyújtani magyar és külföldi befektetőknek, és nem azért, mert az osztrákok vagy Brüsszel ezt kéri, hanem mert a verseny alapvetően jót tesz, főként ha egyenlőek a feltételek. A magyar költségvetés most elég gyászos helyzetben van, idén magas lesz a hiány, az előző kormány nem fedte fel az igazság minden darabkáját, hasonlóan a 20 évvel ezelőtti szocialista kormányhoz meghamisíthatta a költségvetés adatait. A legfontosabb nekünk most azt, hogy új, számonkérhető költségvetést rakjunk le az asztalra. Közép- és hosszútávú lehetőségekről természetesen lehet szó, türelmet szeretnénk kérni, átadás-átvétel zajlik, de erős felhatalmazást kaptunk az emberektől, hogy őket képviseljük. Értjük a felvetést. A magyar kormány be fogja tartani a jogszabályokat, és örömmel vesszük a külföldi befektetéseket, és szigorúbban fogjuk venni a támogatásokat. Elvárjuk a befektetők nagyobb hozzáadott értékét, és ha így járnak el, és betartják a törvényeket, a lehető legnagyobb támogatást kapják meg az osztrák cégek. De ezt megelőzi egy szakmai munka és széleskörű konzultáció.

Christian Stocker: a különadót meg kell szüntetni.

Azbesztszennyezés: hogyan történhetett meg ez az esemény? Ausztria vállal-e jogi felelősséget, részt vehet-e a helyreállításban?

Christian Stocker: a közegészségügyért az alkotmány szerint Burgenland tartomány a felelős. Ott mérik már a szennyezés mértékét, ahol találtak szennyezést, értesítették az érintett vállalatokat. Az információcserét szeretnénk kölcsönösen biztosítani. Nem teszi egyszerűvé a dolgot, hogy nincsenek e téren egészségügyi határértékek, de az egészség védelme prioritást élvez.

Magyar Péter: nem árnyékolta be a tárgyalást az ügy, őszintén beszéltünk erről. A barátság alapja a pontos elszámolás és az őszinteség. Mi ezt vállaltuk, európai, baráti módon, de a problémákat az asztalra téve tárgyalunk. Merültek fel bennem kérdések, hogy egy közös bizottság megoldja-e az ügyet, de fel kell tárni, tudtak-e hatóságok a szennyezésről, ha igen, mióta volt szennyezés, és felmerül-e korrupciós szál. Ígérem, hogy bárki, aki egy forintot is elemel, velem találja magát szembe, illetve a korrupcióellenes hatóságokkal. Az ügyről konkrétan: a szennyező fizet az uniós, sőt annál magasabb rendű szabály is. Remélem, egészségügyi károkat azért nem kell majd kifizetni, mert időben tudtunk lépni. Ez Ausztria elvárása is. Álljon helyt az az ország és cég, akik felel ezért! Közösen, gyorsan, hatékonyan fogjuk kezelni a dolgokat. Remélem, szeptemberben Gödöllőn egészen más együttműködésről tudunk majd beszélni.

Mely országokat vonnák be a V4-együttműködésbe? Ausztriát?

Magyar Péter: beszéltünk erről a kancellár úrral, a magyar-lengyel kapcsolat lesz az alap, mielőtt lesz is egy V4-csúcs Budapesten, talán június végén, aztán pedig bővülhet a V4, Európa szíve most Közép-Európában dobog, sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt: Szlovénia, Ausztria, Nyugat-Balkán, Románia, ezek csatlakozására lehet számítani. Reméljük, lesz nyitottság mindenki részéről. Úgy hallottam, a kancellár úr nyitott lesz egy ilyen együttműködésre.

Christian Stocker: szükség van szorosabb együttműködésre Lengyelországtól Horvátországig mindenkivel. Támogatok minden olyan kezdeményezést, hogy többet mozgassunk meg Európában.

Kell-e törődnie Magyarországnak az FPÖ erősödésével Ausztriában?

Magyar Péter: nem kell megoldanunk Ausztria belpolitikai problémáit. Hogy hogyan kell a populisták ellen fellépni? Az embereket kell megkérdezni. A politikának az emberről kell szólnia, akármiről van szó. Nem elég Facebook-posztokat írogatni, az emberek között kell lenni, 700 településen találkoztam az emberekkel, többet voltam az utcán emberek között, mint a saját ágyamban. Ha őszintén beszélnek az emberrel, akkor meg lehet nyerni a bizalmat. A mi politikai erőnk 27 tagból áll, egy start-up egy 37 éves platós Ford Transittal, amellyel megjártuk Kijevet. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen, de én nem fogok más ország belpolitikájába beleszólni. Ez a mi választási győzelmünk titka volt.

