Videó: felöklelte hátulról a motorost egy autó Békésen, döbbenetes dolgok történtek utána is

Tele volt az arcával a közösségi média, ezért úgy döntött, hogy önként jelentkezik a rendőrségen az a sarkadi férfi, aki 2026. május 11-én, Békésen cserbenhagyott egy motorost. Hátulról nekiütközött, majd az adatai megadása nélkül elment a helyszínről. Bár a motor vezetője nem sérült meg, de ennek fennállt a veszélye – írja közösségi oldalán a Békés vármegyei rendőrség.

A történteket térfigyelő kamera rögzítette, a rendőrök a felvétel és az összegyűjtött információk alapján tudták, hogy kit kell keresni.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság felhívást is közzétett azért, hogy mielőbb megtalálják a korábban már a közlekedési szabálytalanságai miatt a járművezetéstől eltiltott 28 éves sarkadi fiatalembert. Közben elment Békés megyéből, de miután több fórumon látta magát, hazatért és önként jelentkezett a Sarkadi Rendőrkapitányságon.

A Békéscsabai Rendőrkapitányságon a békési baleset miatt cserbenhagyás és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények gyanúja miatt újabb eljárás indult ellene és a rendőrök őrizetbe vették.