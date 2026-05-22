2026. május 22. péntek
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Videó: felöklelte hátulról a motorost egy autó Békésen, döbbenetes dolgok történtek utána is

Infostart

Autójával hátulról nekiment egy motorosnak egy férfi Békésen. Elment a helyszínről, és csak akkor jelentkezett, amikor látta a körözéséről szóló felhívást. Korábbi ügyei miatt több büntetőeljárás folyik ellene, a rendőrök őrizetbe vették.

Tele volt az arcával a közösségi média, ezért úgy döntött, hogy önként jelentkezik a rendőrségen az a sarkadi férfi, aki 2026. május 11-én, Békésen cserbenhagyott egy motorost. Hátulról nekiütközött, majd az adatai megadása nélkül elment a helyszínről. Bár a motor vezetője nem sérült meg, de ennek fennállt a veszélye – írja közösségi oldalán a Békés vármegyei rendőrség.

A történteket térfigyelő kamera rögzítette, a rendőrök a felvétel és az összegyűjtött információk alapján tudták, hogy kit kell keresni.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság felhívást is közzétett azért, hogy mielőbb megtalálják a korábban már a közlekedési szabálytalanságai miatt a járművezetéstől eltiltott 28 éves sarkadi fiatalembert. Közben elment Békés megyéből, de miután több fórumon látta magát, hazatért és önként jelentkezett a Sarkadi Rendőrkapitányságon.

A Békéscsabai Rendőrkapitányságon a békési baleset miatt cserbenhagyás és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények gyanúja miatt újabb eljárás indult ellene és a rendőrök őrizetbe vették.

"Ha békét akarsz, készülj a háborúra" – ez az a gondolat, ami fokozatosan átalakítja Európa gazdaságát. Miközben az országok régóta nem látott összegeket költenek fegyverkezésre, egyre többen remélik, hogy a hadiipari fordulat nemcsak biztonságot, hanem új gazdasági fellendülést is hozhat. A védelmi célú kiadásokat azonban sokkal könnyebb úgy elkölteni, hogy ne hozzon növekedési reneszánszt, mint hogy igen.

