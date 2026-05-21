ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.28
usd:
309.5
bux:
130632.44
2026. május 21. csütörtök Konstantin
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
önvezető autózás
Nyitókép: Pixabay

Norvégiában már sofőrre sincs szükség ehhez a buszhoz

Infostart

Önmagától rója az utcákat a kis, török gyártású autóbusz.

Hamarosan olyan önvezető busz közlekedik majd menetrend szerint a norvégiai Stavanger utcáin, amelyen már biztonsági sofőr sem fog ülni. Ez lesz az első alkalom Európában, hogy egy teljesen autonóm busz felügyelet nélkül szállít utasokat normál városi forgalomban – írja a Villanyautósok.hu szakportál.

A busz a török gyártású, tisztán elektromos Karsan e-ATAK modell, ezt az ADASTEC 4-es szintű önvezető rendszere irányítja.

Képes teljesen önállóan közlekedni, emberi beavatkozás nélkül kezelve a forgalmi helyzeteket, kereszteződéseket, alagutakat is. Utóbbiból egy 800 méteres hosszúságú található a busz útvonalán.

Mint írják, több éve zajló fejlesztési program áll a járat mögött, a modellt korábban már Párizsban is tesztelték. A projekt még 2022-ben indult, akkor viszont még mindig tartózkodott biztonsági sofőr a buszon. Most viszont megadta a norvég közútkezelő, a Statens Vegvesen a felügyelet nélküli üzemre is az engedélyt. A rendszer fejlesztői szerint a jelenlegi rendszer nagy előnye, hogy bár korábban minden jármű külön felügyeletet igényelt, de most egyetlen operátor egyszerre több buszt is képes monitorozni.

Ez különösen fontos lehet az európai közlekedési szektorban egyre súlyosabb sofőrhiány miatt. Becslések szerint Európában jelenleg több mint 100 ezer buszsofőr hiányzik, amely már most is számos járatritkítást és kapacitásproblémát okoz. Az önvezető buszok hosszú távon új lehetőségeket teremthetnek a közösségi közlekedésben – olvasható a cikkben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Norvégiában már sofőrre sincs szükség ehhez a buszhoz

busz

török

önvezető

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni

Horn Gábor: most legalább akkora a feladat, mint 1990-ben, csak nincs annyi idő elvégezni
Nem kormányváltás, hanem rendszerváltás történt – így értékeli a Tisza Párt kétharmados győzelmét a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Horn Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt: még legalább egy hónap kell ahhoz, hogy kiderüljön, mi várható az új kormánytól.
 

Magyar Péter üzent Sulyok Tamásnak a kegyelmi ügy dossziéja miatt

Hack Péter szerint az alaptörvény-módosítási tervek alkotmányellenesek, de az Alkotmánybíróság nem tudja megállítani őket

Pokol Béla: a miniszterelnöki mandátum korlátozása visszafordítható

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában

Aggasztó jelentés jött: sebezhető a pénzügyi rendszer Amerikában

A Federal Reserve április végi ülésének jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a jegybank munkatársai és döntéshozói egyre nagyobb aggodalommal tekintenek a pénzügyi piacok állapotára. Mindez ráadásul egy olyan időszakban történik, amikor a Fed élén vezetőváltás készül: Kevin Warsh pénteken teszi le elnöki hivatali esküjét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 21. játékhéten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 21. játékhéten, csütörtökön

Na, vajon elvitte valaki a 50 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 13:25
Kevesen tudják: a világ legnagyobb piramisa egy katolikus templom alatt bújik meg
2026. május 20. 18:57
Van egy ország, ahol ingyenes ChatGPT-előfizetést adnak az állampolgároknak
×
×