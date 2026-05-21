Norvégiában már sofőrre sincs szükség ehhez a buszhoz

Hamarosan olyan önvezető busz közlekedik majd menetrend szerint a norvégiai Stavanger utcáin, amelyen már biztonsági sofőr sem fog ülni. Ez lesz az első alkalom Európában, hogy egy teljesen autonóm busz felügyelet nélkül szállít utasokat normál városi forgalomban – írja a Villanyautósok.hu szakportál.

A busz a török gyártású, tisztán elektromos Karsan e-ATAK modell, ezt az ADASTEC 4-es szintű önvezető rendszere irányítja.

Képes teljesen önállóan közlekedni, emberi beavatkozás nélkül kezelve a forgalmi helyzeteket, kereszteződéseket, alagutakat is. Utóbbiból egy 800 méteres hosszúságú található a busz útvonalán.

Mint írják, több éve zajló fejlesztési program áll a járat mögött, a modellt korábban már Párizsban is tesztelték. A projekt még 2022-ben indult, akkor viszont még mindig tartózkodott biztonsági sofőr a buszon. Most viszont megadta a norvég közútkezelő, a Statens Vegvesen a felügyelet nélküli üzemre is az engedélyt. A rendszer fejlesztői szerint a jelenlegi rendszer nagy előnye, hogy bár korábban minden jármű külön felügyeletet igényelt, de most egyetlen operátor egyszerre több buszt is képes monitorozni.

Ez különösen fontos lehet az európai közlekedési szektorban egyre súlyosabb sofőrhiány miatt. Becslések szerint Európában jelenleg több mint 100 ezer buszsofőr hiányzik, amely már most is számos járatritkítást és kapacitásproblémát okoz. Az önvezető buszok hosszú távon új lehetőségeket teremthetnek a közösségi közlekedésben – olvasható a cikkben.