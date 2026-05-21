2026. május 21. csütörtök Konstantin
Keir Starmer brit miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a londoni Lancaster-házban rendezett védelmi csúcstalálkozó után 2025. március 2-án.
Hiába az Ukrajna-pártiság, Keir Starmer kénytelen volt lazítani az orosz üzemanyag-szankciókon

Enyhíti az orosz üzemanyag-vásárlást érintő szankciók egy részét a brit kormány. Keir Starmer kabinetje a növekvő energiaárakkal és az üzemanyag-ellátás körüli bizonytalanságokkal indokolja a döntést, amely máris éles politikai vitát váltott ki Londonban.

Kevés dolog szentebb a britek számára, mint a külföldi nyaralás. A nyári hónapokban milliók indulnak el Spanyolország, Görögország vagy Törökország felé, a hónap végén pedig a friss bajnok Arsenal budapesti Bajnokok Ligája-döntője miatt kezdtek el vadászni a repülőjegyekre.

A kerozinhiány és a meredeken emelkedő üzemanyagárak azonban sokak nyári terveit írják át, ami tovább növelheti a megélhetési válság miatt a kormánnyal szemben tapasztalható ellenszenvet.

Keir Starmer miniszterelnök kabinetje ironikus módon Ukrajna egyik leghangosabb támogatója, amely az orosz csapatokra és hátországra súlyos csapásokat mérő Storm Shadow rakétákkal látta el Kijevet. Emellett, az utóbbi évek egymást váltó brit kormányai élen jártak a Moszkvát sújtó szankciós politikában. London most ennek ellenére lépte meg a szankciós könnyítést.

Az új szabályozása lehetővé teszi a dízel és repülőgép-üzemanyag importját olyan esetekben, amikor az eredetileg orosz nyersolajat harmadik országban dolgozták fel.

A döntést hivatalosan az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt kialakult energiapiaci zavarokkal magyarázzák.

Keir Starmer amiatt volt nyomás alatt, mert a kerozin ára néhány hónap alatt több mint megduplázódott, és a légicégek vezetői már globális hiánytól tartanak. A kabinet otthon jelentős népszerűségvesztéssel néz szembe a megélhetési költségek emelkedése és ennek következménye, a Munkáspártot sújtó vezetőválasztási dráma miatt is. A kormány így most azzal érvel: elsődleges feladata a brit családok és a gazdaság védelme.

Az ellenzék azonban képmutatással vádolja a kabinetet. Kemi Badenoch konzervatív vezető szerint

miközben a Munkáspárt elutasítja az egyre fogyó, de még hozzáférhető északi-tengeri brit olaj- és gázmezők fokozottabb kiaknázását, inkább „orosz üzemanyagot vásárol”.

A bírálatok nem csak jobbról érkeznek. A brit parlament külügyi bizottságának munkáspárti vezetője szerint a döntés csalódást okozhat Ukrajnában is.

A kormány ugyanakkor azt hangsúlyozza: az intézkedés korlátozott és ideiglenes jellegű, miközben Nagy-Britannia nem akar enyhíteni az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomáson – aminek eredményeként szokatlanul nyílt bírálatok is elhangzanak a Kremllel szemben az orosz társadalmon belül.

A kérdés azonban egyre kényelmetlenebb London számára: meddig tartható fenn a kemény geopolitikai álláspont, ha közben a nyaralni induló vagy egyszerűen csak megélni próbáló britek pénztárcája egyre nehezebben viseli a mindennapi költségeket?

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből

Magyar Péter ma Bécsben folytatja diplomáciai körútját, miután tegnap Lengyelországban Donald Tusk miniszterelnökkel és több magas rangú tisztviselővel tárgyalt. A bécsi sajtótájékoztatón Magyar Péter jelezte: a különadók felülvizsgálatát tervezik, de ezek kivezetésének még nincs itt az ideje, előbb új költségvetésre és tisztánlátásra van szükség. Hétfőn közös munkacsoport indul az azbesztszennyezés ügyében, a két kormány pedig akár már szeptemberben közös kormányülést tarthat Gödöllőn. Itthon sem állt meg a politikai nagyüzem: az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintos csontváz került elő három nagy állami projektnél, miközben Bóna Szabolcs agrárminiszter az ukrán agrárimport tilalmának gyors visszaállítását ígérte. A kormányzati lépések legfontosabb csütörtöki fejleményeit percről percre követjük.

Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások

Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások

A szállodapiac koncentrációja, az Airbnb szabályozatlansága és az erős forint egyszerre feszíti a hazai turizmust.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

2026. május 20. 22:45
Ekkora örömmámorban úszott London az Arsenal bajnoki címe miatt – videóval
2026. május 20. 21:12
Elon Musk sorban bukja a pereket, de nem áll le
