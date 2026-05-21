Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és kínai partnere, Hszi Csin-ping a pekingi Nagy Népi Csarnokban tartott teaszertartáson 2026. május 20-án.
Putyin és Trump Kínában: ki ment haza többel?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ugyan Vlagyimir Putyin orosz elnök annyiban csalódva tért haza Pekingből, hogy nincs haladás egy fontos gázvezeték építésének kérdésében, egy sor kétoldalú megállapodást írt alá Hszi kínai elnökkel. Ezt egyes amerikai médiumok is kiemelték, amikor összehasonlították a vizitet Trump amerikai elnök látogatásával.

Bankettel, mosolyokkal és udvarias gesztusokkal zárult Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pekingi csúcstalálkozója. Annak ellenére, hogy az orosz vendég egy fontos kérdésben csalódottan vette tudomásul: nem könnyű Kínával alkut kötni. A már évek óta lebegtetett és tervezett Szibéria Ereje2 masszív, Mongólián áthaladó gázvezeték továbbra is elképzelés marad.

A Kreml szerint csak általános egyetértés alakult ki a projektről, elemzők azonban ezt Moszkva számára érzékeny kudarcként értékelik.

Pedig, az európai fogyasztóktól a szankciós politika és Unió energetikai irányváltása miatt szinte teljesen elzárt Moszkva számára Kína lenne az egyik fontos vásárló.

Ennek ellenére, az AP amerikai hírügynökség is megjegyezte, hogy Putyin több konkrétummal tért haza, mint az előtte Pekingben járt Donald Trump.

Az orosz és a kínai vezető több mint húsz kétoldalú megállapodást írt alá kereskedelmi, technológiai és egyéb együttműködési területeken, valamint közös nyilatkozatban álltak ki egy általuk igazságosabbnak és kiegyensúlyozottabbnak nevezett „többpólusú világrend” – fordításban a megnyírbált amerikai-nyugati dominancia mellett.

A dokumentumban a két ország közvetett módon ismét bírálta Washington katonai lépéseit és az Egyesült Államok rakétavédelmi terveit. Emellett arra is felszólították az országokat, hogy ne avatkozzanak be egyoldalúan a nemzetközi kereskedelmi útvonalak és ellátási láncok működésébe. Elemzők szerint ez utalás lehetett a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonalára, a Hormuzi-szorosra.

A találkozó egyúttal azt is megmutatta, mennyire eltérő Peking Moszkvával ápolt viszonya az amerikai kapcsolathoz képest.

Míg Donald Trump látogatásán Hszi elsősorban a feszült kapcsolatok stabilizálására helyezte a hangsúlyt, Putyin látogatásán a stratégiai partnerség elmélyítése volt a téma.

A különbség a konkrét eredményekben is látszott: Putyin jelenlétében látványos aláírási ceremóniákat tartottak, Trump látogatása után viszont nem jelentek meg hasonló közös politikai dokumentumok. Mintegy kárpótlásul és a tisztelet jeleként az amerikai elnököt olyan, különleges helyszínekre vitték, mint a körkörös formájú pekingi Ég Temploma vagy a Császári Kert, ahol most a kínai kormány székel. Putyin ezzel szemben a legtöbb időt a Mennyei Béke terén található Nagy Népi Gyűlés épületében töltötte, konkrét tárgyalásokkal.

Peking és Moszkva ezzel ismét azt igyekezett hangsúlyozni, hogy kapcsolatukat továbbra is kulcsfontosságú geopolitikai együttműködésnek tekintik. Ez az együttműködés kiterjed az amerikai befolyás visszaszorítására – a Reuters szerint például Kínában kapott továbbképzést körülbelül 200 orosz katonai oktató a drón-, elektronikus, légi és páncélos hadviselés témájában és a hazatérők egy részét már bevetették Ukrajnában.

Moszkva közben továbbra is támogatja Peking álláspontját, hogy Tajvan Kína része, viszont valamiféle eredményre számított a földgáz-export terén.

Hatalmasat drágulhat a budapesti taxizás
Jövő pénteken dönthet a Fővárosi Közgyűlés, a városvezetés elfogadta és beterjeszti a taxisok 27 százalékos tarifaemelési javaslatát; nem fenyegeti csőd a fővárost, de az új kormánnyal mihamarabb szeretnének megállapodni a szolidaritási hozzájárulás és a fejlesztési források ügyében is – mindezt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója mondta egy csütörtöki háttérbeszélgetésen.
 

Hack Péter jogtudós alkotmányellenesnek tartja azt a tiszás alaptörvény-módosítási tervet, amely megakadályozná, hogy Orbán Viktor valaha is miniszterelnök lehessen még egyszer.
 

Ellentmondásos hírek érkeznek az iráni háborúból - Hullámvasúton a forint

Szerda délután nagyot erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, előbbi jegyzése 360, utóbbié 310 forint alá süllyedt. A mozgások hátterében vélhetően a közel-keleti háborúból érkező kedvező hírek álltak. Mivel az iráni béketárgyalásokkal kapcsolatos remények csökkentették a menedékeszközök iránti keresletet, az amerikai dollár hathetes csúcsa alá süllyedt. Ezzel párhuzamosan az ausztrál dollár a váratlanul megemelkedő munkanélküliségi ráta hatására gyengült. A nap folyamán több hír is komoly fordulatot hozott a magyar fizetőeszköz árfolyamában: a várakozásoknál gyengébb európai gazdasági kilátások és az iráni béketárgyalások akadozása gyengülést hozott a forint árfolyamában, de estére a magyar fizetőeszköz teljesen ledolgozta napi veszteségét.

Rohamtempóban építik a kiutat az olajkrízisből: ez a mentőterv húzhatja ki a csávából a globális piacot

Az Egyesült Arab Emírségek már közel félig elkészült azzal az új kőolajvezetékkel, amely a Hormuzi-szorost megkerülve biztosítaná az exportot az iráni blokád ellenére.

Air France and Airbus found guilty of manslaughter over 2009 plane crash

The companies were found guilty by a French court over an air disaster which killed 228 people.

