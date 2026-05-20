Gyökeres fordulat jön az időjárásban: míg a múlt héten az ország több részén nagy mennyiségű csapadék esett és hajnalban sok helyen csípős hideg is volt, a követező napokban szinte beköszönt a nyár. Az európai kontinens nagy részén rekord közeli hőmérsékletre lehet számítani május utolsó két hetében – írja a Portfolio a Severe Weather Europe előrejelzése alapján.

Magyarországot észak, északnyugati irányból éri majd el a hőhullám, aminek így hazánk nem esik a középpontjába, de egy-egy napon itthon is megközelítheti a 30 Celsius-fokot a hőmérséklet bizonyos területeken.

Az éles váltás hátterében az Északnyugat-Afrikában felépülő, majd Nyugat- és Közép-Európa fölé terjeszkedő magassági gerinc van, amely egy hőkupolát hoz létre a következő napokban a kontinens nyugati részén.

A tartós anticiklon olyan lesz, mint egy hőszigetelő fedő, a benne lesüllyedő levegő folyamatosan összenyomódik és felmelegszik, így a felszín közelében ejti csapdába a forró légtömeget.

Az előrejelzések szerint az Ibériai-félszigeten már május utolsó napjaiban igazi hőség várható. Spanyolországban és Portugáliában akár 35–38 Celsius-fok is lehet, míg Nagy-Britanniában, Franciaországban és a Benelux államokban a hétvégétől 25 Celsius-fok feletti értékekre lehet számítani a délutáni órákban.

Londonban a május végi sokévi átlagot akár 15 Celsius-fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet.

A szakemberek szerint a jövő héten Nyugat-Európában a sokéves átlagnál 8-10 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklet lesz.

A jövő héten a felszíni légnyomás az átlag fölé emelkedik Európában, csak a kontinens északi, délkeleti peremvidékein várható változékonyabb időjárás az aktívabb fronttevékenység miatt. A hőkupola keleti peremén hozzánk észak-északnyugati irányból érkezik a levegő, ami így is meleg lesz, de rekordokat nem dönt majd. A csapadékmentes idő azonban borítékolható.