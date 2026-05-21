Két sávváltás, két halott

Balesetben meghalt egy teherautóval ütköző autós csütörtökön a 12-es úton, Nagymaros térségében - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az autót vezető férfi a járművel áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy teherautóval.

A rendőrség a baleset körülményeit vizsgálja, a szemle és a műszaki mentés ideje alatt az út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták – tették hozzá.

Meghalt egy motoros közlekedési balesetben csütörtökön Tét térségében, a 83-as főúton – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A baleset a főút 55-ös kilométerénél történt, a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, a forgalom félpályán halad.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy figyelje a közúti jelzéseket, illetve a rendőri forgalomirányítást.