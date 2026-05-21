Hatalmasat drágulhat a budapesti taxizás

A főváros nem bírósági tárgyalóteremben, hanem a tárgyalóasztalnál szeretne megállapodni az új kormánnyal a finanszírozási és egyéb vitás ügyekben.

Csőd nem fenyeget minket, hiszen ez a kormány nem inkasszál majd és nem vonhatja el azokat a forrásokat, amik a napi működéshez kellenek – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, viszont azt is hozzátette: viszont az tény, hogy

az idő sürget minket, hiszen még az előző kormány által elfogadott szolidaritási hozzájárulási beszedési rendszer alapján nekünk április 15-én inkasszáltak volna a számlánkról 37 milliárd forintot. Ezt nem tudtuk volna befizetni, és jogtalannak is tartjuk.

„Bíróság előtt támadjuk is a rendszert” – fogalmazott. „Ugyanakkor kaptunk 60 nap haladékot, ami június 15-én lejár, és addig mindenképpen meg kellene állapodni most már az új kormánnyal arról, hogy hogyan is néz ki 2026-ban a főváros működésének a finanszírozása, és legfőképpen a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség teljesítése” – mondta.

Szerintem tudunk olyan megoldást találni, ami a központi költségvetés bevételi oldalát nem érinti hátrányosan, ami lehetőséget ad a 2023-24-25-ös perek lezárására, és megőrzi a főváros működésképességét is – fogalmazott, hozzátéve: ez a 2026-os évre igaz, de 2027-től kezdve átfogó megállapodás kell az önkormányzati szektor és a kormány között.

Kiss Ambrus a fővárosi taxitarifák júliusi emeléséről is beszélt.

„Hosszan tartó tárgyalások után, elemezve a taxisok költségszerkezetének a változását, arra jutottunk, hogy

elfogadjuk a taxisok 27 százalékos tarifaemelési javaslatát,

és a közgyűlés elé terjesztjük. Természetesen van aggodalom, és például ezt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara osztja, amely ennél kisebb mértékű emelést gondol. Reális az aggodalom abban, hogy elbírja-e a piac ezt a fajta emelést. De három éve nem emelkedtek a taxitarifák, és a taxisok azt mondják, hogy ezen idő alatt mind a bérköltségek, mind az anyagköltségeik olyan mértékben emelkedtek, ami nem kitermelhető számukra” – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

A taxitarifák emelésének mértékéről a Fővárosi Közgyűlés jövő pénteken dönthet.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.