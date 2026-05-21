2026. május 21. csütörtök Konstantin
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? címû podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. február 5-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Orbán Balázs a Tisza Alaptörvény-módosítási javaslatáról: fut az abszolút filmszínház

Infostart

A fideszes országgyűlési képviselő szerint a Tisza-hatalom kimutatja a foga fehérjét.

„A választások óta eltelt időben érdemi kormányzást nem nagyon láttunk. Fut az abszolút filmszínház, miközben másokat próbálnak erőből lenyomni” – fogalmazott Orbán Balázs a közöségi oldalán.

Szerinte pontosan ezt tükrözi a most beterjesztett Alaptörvény-módosítás is. Meglátása szerint az alábbiakra tesznek kísérletet:

„1. Elvennék a magyar emberektől a demokratikus döntés jogát: azt, hogy szabadon dönthessék el, kit akarnak miniszterelnöknek.

Ez a parlamentarizmus és a demokrácia adminisztratív eszközökkel történő korlátozása.

Külön megmosolyogtató, hogy 141-en vannak, most nyertek egy hatalmasat, mégis úgy félnek Orbán Viktortól, mint ördög a tömjénfüsttől.

2. Kivennék az Alaptörvényből, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme az állam minden szervének kötelessége.

Miért, talán nem az?

Ha nem ez a feladatuk, akkor mégis mi?

Ez a módosítás semmilyen más célt nem szolgál, mint hogy az állami szerveket is fel lehessen használni a magyar szuverenitás, az alkotmányos identitás és a keresztény kulturális alapok felszámolására.

Tulajdonképpen egy új progresszív, liberális, brüsszeli birodalomépítési projekt előtt simítaná le az utat a szöveg.

Közeleg a migrációs paktum hatályba lépésének napja, ezért megalapozottan feltehető, hogy a migrációval szembeni állami önvédelmi szint csökkentésének készítik elő a terepet.

3. Államosítanának, mint a rendszerváltozás előtt

Felszámolnák az egyetemi rendszert. Az elmúlt években Magyarország GDP-arányosan az uniós országok között az egyik legtöbbet költötte felsőoktatásra, és számos egyetemen nemzetközi szintű fejlesztés indult el.

Nagy kérdés, hogy az államosítási hullám végül több forrást vagy kevesebbet jelent majd. Gyanítom, hogy utóbbi” – írta a Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója.

Orbán Balázs hozzáteszi, hogy „a módosítás ráadásul egy jogállamban megdöbbentő módon olyan alapítványok államosítására is kísérletet tesz, amelyeket nem az állam alapított, hanem több évtizede magánalapítványi formában jöttek létre.

Ezeknek saját vagyonuk van: olyan vagyon, amely soha nem volt az államé, és nem is az államtól kapták. Ezek államosítása még egy puha diktatúrában is az elfogadhatatlan kategóriába tartozik.

Ilyen rövid idővel a választásokat követően már világosan látszik, hogy a következő időszak tétje nem egy jogtechnikai vita. A tét az, hogy Magyarország megmarad-e magyar, demokratikus és szuverén államnak, vagy elborítja az önkénnyel elfedni próbált önfeladás politikája” – zárta gondolatait a politikus.

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek

Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, lezárások is lesznek
Rengeteg buszra, sűrű villamos- és metróközlekedésre, számos útlezárásra, bizonyos városrészekben nagy tömegre számíthatnak a közlekedők a jövő hét vége környékén. A részletekről Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője beszélt az InfoRádióban.
 

A BL-döntő a budapesti reptérnek is óriási kihívás lesz, de felkészültek – fontos tudnivalók

Nemcsak olyanok jönnek, akik be akarnak jutni a Puskás Arénába – figyelmeztetések

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

Reagált a Fidesz és a KDNP a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítási javaslatára

A szerda este benyújtott javaslatban korlátoznák a miniszterelnöki pozíció időbeli betölthetőségét, rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon, valamint lépéseket tesznek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében.
 

Miniszterelnöki időkorlát, kekvák – itt a Tisza-párt első Alaptörvény-módosító javaslata

Itt a javaslat, felfüggesztenék a folyamatban lévő devizahiteles pereket

Öt országgyűlési vizsgálóbizottság lenne, nagy szigorral

Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Évek óta erre a pillanatra vártak a kriptocégek és a fintechek: olyat lép Amerika, amitől rettegnek a hagyományos bankok

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed új, korlátozott funkcionalitású fizetési számlát javasolt a fintech- és kriptocégek számára. Ennek segítségével ezek a vállalkozások közvetlenül is használhatnák a Fed fizetési infrastruktúráját, azonban nem kapnák meg a hagyományos bankoknak járó teljes körű védelmi hátteret.

Enyhe emelkedéssel nyithat a tőzsde: ezt várják ma a befektetők a magyar piacon

Enyhe emelkedéssel nyithat a tőzsde: ezt várják ma a befektetők a magyar piacon

Enyhe optimizmus mellett indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

US charges Cuba's Raúl Castro with murder over 1996 downing of two planes

Cuba's current president says the charges against Castro - including conspiracy to kill US nationals and destruction of aircraft - are a "political manoeuvre".

2026. május 21. 08:46
Sokan gyászolják a hős apát, aki kivitte az égő akkumulátort a házából, hogy fiát mentse
2026. május 21. 08:34
Így néz majd ki a nem is olyan távoli jövőben Budafok szíve
