Havasi Bertalan: senki ne hajtsa le a fejét az új hatalom előtt

Havasi Bertalan szerint a választási vereség után a „nemzeti oldalnak” elsőként maga körül kell rendet raknia. „Akiket az új hatalom az egzisztenciájában fenyeget, azok ne lehajtott fejjel járjanak, ne alázkodjanak meg, hanem álljanak ki magukért” – üzente a Magyar Nemzetnek nyilatkozva a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára, aki szerint ez érvényes az egyszerű fideszes választótól kezdve egészen a köztársasági elnökig.

Leszögezte, hogy a jobboldalon tiszteletben tartják azt az alaptörvényi kötelezettséget, hogy az államfő személye sérthetetlen. Azt azonban megjegyezte, hogy bár nem tiszte tanácsot adni, véleménye szerint Sulyok Tamás államfő talán keményebben is kiállhatna a személyes és a köztársasági elnöki méltóság védelme mellett.

Ismeretes, miután múlt szombaton Magyar Péter összetalálkozott a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó Dísz téri épület tetőteraszán Havasi Bertalannal, és feszült hangulatú szóváltást folytatott vele, délután felmentette a helyettes államtitkári pozícióban dolgozó Havast, aki hétfőn feljelentést tett a miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt.

„A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét, hogy kiadta az utasítást, hogy teljesen önkényesen, jogszerűtlenül távolítsanak el egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából. Remélem, hogy ezt visszaigazolja majd a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozása is” – mondta el a Magyar Nemzetnek. Megjegyezte: azért hagyta el önként az épületet, mert szerette volna megelőzni a további jogsérelmet, hogy a Készenléti Rendőrség tagjai kivonszolják a minisztériumból.

Azzal kapcsolatban, hogy még aznap este megjelent a Magyar Közlönyben, hogy felmentették, Havasi Bertalan kiemelte: megkönnyebbülést érzett, mondván, „ki akarna Magyar Péter helyettes államtitkára lenni?” Véleménye szerint „nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat”, ami ezt a döntést keretezte, és azt, hogy csak emiatt kiadtak egy Magyar Közlönyt.

Egyebek mellett beszélt arról is, hogy nemcsak azért küzd a felmentési pénzért, hogy azt megkapja és aztán saját célra vagy politikailag üldözött kormánytisztviselők jogsegélyére fordítsa, hanem példát akar mutatni, hogy mindenki álljon ki azért, ami neki törvényesen jár. „Ne engedjük, hogy ezt Magyar Péter elvegye. Egyúttal figyelmeztetek minden állami vezetőt, hogy aki a törvényesen járó juttatást törvénytelen módon megpróbálja elvenni, szintén bűncselekményt követ el” – tette hozzá.