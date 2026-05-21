2026. május 21. csütörtök Konstantin
Magyar Péter miniszterelnök (b) Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófõnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával (j) beszél a sajtó számára meghirdetett bejáráson a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda budavári épületében, a tetõteraszon 2026. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Havasi Bertalan: senki ne hajtsa le a fejét az új hatalom előtt

Havasi Bertalan szerint hivatali visszaélést követett el ellene Magyar Péter. A leköszönő helyettes államtitkár megkönnyebbülésként élte meg a felmentését, a végkielégítésért meg fog küzdeni. Úgy véli, a miniszterelnökben erős bosszúvágy uralkodik.

Havasi Bertalan szerint a választási vereség után a „nemzeti oldalnak” elsőként maga körül kell rendet raknia. „Akiket az új hatalom az egzisztenciájában fenyeget, azok ne lehajtott fejjel járjanak, ne alázkodjanak meg, hanem álljanak ki magukért” – üzente a Magyar Nemzetnek nyilatkozva a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára, aki szerint ez érvényes az egyszerű fideszes választótól kezdve egészen a köztársasági elnökig.

Leszögezte, hogy a jobboldalon tiszteletben tartják azt az alaptörvényi kötelezettséget, hogy az államfő személye sérthetetlen. Azt azonban megjegyezte, hogy bár nem tiszte tanácsot adni, véleménye szerint Sulyok Tamás államfő talán keményebben is kiállhatna a személyes és a köztársasági elnöki méltóság védelme mellett.

Ismeretes, miután múlt szombaton Magyar Péter összetalálkozott a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó Dísz téri épület tetőteraszán Havasi Bertalannal, és feszült hangulatú szóváltást folytatott vele, délután felmentette a helyettes államtitkári pozícióban dolgozó Havast, aki hétfőn feljelentést tett a miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt.

„A miniszterelnök már azzal elkövette a hivatali visszaélés bűncselekményét, hogy kiadta az utasítást, hogy teljesen önkényesen, jogszerűtlenül távolítsanak el egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából. Remélem, hogy ezt visszaigazolja majd a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozása is” – mondta el a Magyar Nemzetnek. Megjegyezte: azért hagyta el önként az épületet, mert szerette volna megelőzni a további jogsérelmet, hogy a Készenléti Rendőrség tagjai kivonszolják a minisztériumból.

Azzal kapcsolatban, hogy még aznap este megjelent a Magyar Közlönyben, hogy felmentették, Havasi Bertalan kiemelte: megkönnyebbülést érzett, mondván, „ki akarna Magyar Péter helyettes államtitkára lenni?” Véleménye szerint „nehéz nem észrevenni azt a zaklatott idegállapotot és bosszúszomjat”, ami ezt a döntést keretezte, és azt, hogy csak emiatt kiadtak egy Magyar Közlönyt.

Egyebek mellett beszélt arról is, hogy nemcsak azért küzd a felmentési pénzért, hogy azt megkapja és aztán saját célra vagy politikailag üldözött kormánytisztviselők jogsegélyére fordítsa, hanem példát akar mutatni, hogy mindenki álljon ki azért, ami neki törvényesen jár. „Ne engedjük, hogy ezt Magyar Péter elvegye. Egyúttal figyelmeztetek minden állami vezetőt, hogy aki a törvényesen járó juttatást törvénytelen módon megpróbálja elvenni, szintén bűncselekményt követ el” – tette hozzá.

Azbesztügy, közös kormányülés – Magyar Péter Bécsben új kezdetről beszélt Ausztria és Magyarország között

Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt Bécsben Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélés után sajtótájékoztatót tartottak, ahol az osztrák kancellár együttműködést ígért azbesztügyben, hétfőn jön előrelépés az ügyben. Magyar Péter pedig jelezte: nem lesz mindenben egyetértés, de Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak is, miközben kiáll a magyar emberek és vállalatok érdekéért.
 

Minden nap bezár 8 bolt Magyarországon

Magyarországon 2024 végén 98 226 üzlet működött, ami egy év alatt közel 2 850 boltos csökkenést jelent – átlagosan napi 7,8 üzlet zárt be. A koronavírus-járvány óta eltelt hét évben összesen 31 ezer bolttal lett kevesebb, ami 24 százalékos visszaesés. A bezárási hullámot a kiskereskedelmi koncentráció, a rezsiköltségek emelkedése, az infláció és az online vásárlás térhódítása egyaránt hajtja. A legnagyobb arányú csökkenés a média-, kulturális és ruházati szaküzleteknél tapasztalható, növekedés egy szűk csoportban látható csak.

Egyre többeket érint az alattomos kór: a gyanútlan kismamákra és a babákra is hatalmas veszélyt jelent

A gonorrhea és a szifilisz terjedése évtizedes rekordot döntött Európában. Aggasztóan nő az anyáról gyermekre átterjedő szifiliszes esetek száma is.

China says US should stop 'threats' against Cuba after ex-leader charged

It comes after the US charged Cuba's ex-leader with murder, the latest move putting pressure on the regime.

